Moussa dedica el tanto y el triunfo a la afición del Cádiz CF

El Cádiz CF logró una trabajada victoria por 1–2 ante el Córdoba en un encuentro intenso que exigió el máximo del conjunto amarillo. Uno de los protagonistas de ese esfuerzo fue Moussa Diakité, autor de un espectacular gol desde fuera del área que despejaba el camino hacia el triunfo.

Tras el partido, el centrocampista atendió a los medios y destacó la importancia del resultado para el equipo. "Un gol muy importante para nosotros para seguir creciendo y para seguir trabajando, y esos tres puntos son para los aficionados", señaló el futbolista cadista como dedicatoria

Moussa también subrayó la labor del vestuario durante la semana. "Sabíamos que no estábamos bien. Hemos preparado muy bien la semana y el partido, y hoy nos ha salido todo como queríamos", afirmó.

Entre risas, el jugador reconoció que su gol tenía un añadido especial dentro del vestuario. "Tenía una apuesta interna con algunos compañeros… al final me la llevo yo", comentó con humor el centrocampista.