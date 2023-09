Momo Mbaye rechazó una oferta de otro equipo y sigue en el Cádiz CF

El Cádiz CF apuró hasta el último día del mercado de verano para terminar de configurar la plantilla que está llamada a luchar por la permanencia en la máxima categoría.

El club anunció dos incorporaciones poco antes de las 12 de la noche del 1 de septiembre: Rominigue Kouamé y Robert Navarro. Con ellos, el plantel queda formado por 27 jugadores.

El último día de mercado hubo ocasión para las entradas y también para las salidas. Milutin Osmajic dejó de pertenecer al Cádiz CF al ser traspasado al Preston North End de la Segunda División inglesa. El delantero estaba convocado para el partido contra el Villarreal pero la operación se cerró antes y no llegó a sentarse en el banquillo. Llegó a jugar con el equipo amarillo esta temporada 2023-24 al saltar al césped en los minutos finales del encuentro ante el Barcelona disputado en Montjuic (segunda jornada).

Hubo otra posibilidad de una salida el último día de mercado que finalmente no se produjo. Momo Mbaye no parece tenerlo fácil para disponer de minutos este curso con el supuesto papel de quinto central cuando Víctor Chust esté recuperado. No ha tenido minutos en las cuatro primeras jornadas aunque en todas ha formado parte de la convocatoria.

El club estaba dispuesto a facilitar la salida de Momo. Sobre la mesa había una oferta para unirse al Albacete (Segunda División), pero el futbolista optó por continuar en el equipo amarillo y pelear por el puesto. Le queda un año más de contrato (hasta el 30 de junio de 2024) aunque no se puede descartar que adelante su marcha en el mercado de invierno.

El senegalés rechazó la opción de enrolarse en el cuadro manchego, que finalmente se hizo con otro central el último día de mercado: Toni Datkovic, procedente del Cartagena.