La medida del Cádiz CF con dos jugadores para tener un mayor margen económico

El descenso de Primera División a Segunda supone un quebradero de cabeza para el Cádiz CF por el golpe económico y deportivo que supone. El aterrizaje en la categoría de plata obliga al club a adaptarse en esos dos apartados tan importantes.

La reducción de presupuesto es la consecuencia inmediata y con ella la merma del potencial deportivo. En el club tratan de encajar las piezas con el objetivo de contar con los mimbres necesarios para competir con garantías en busca del rápido regreso a la élite del balompié español.

Son muchos los jugadores que han salido (la mayoría estaban en la plantilla en calidad de cedidos) y se ha producido dos traspasos: Jeremías Conan Ledesma a River Plate y Santiago Arzamendia a Estudiantes de la Plata. Esas dos operaciones se traducen en unos ingresos de unos 3,4 millones de euros.

El Cádiz CF tiene que apretarse aún más el cinturón para la temporada 2024-25 que está a punto de comenzar (el estreno liguero es el viernes 16 de agosto contra el Real Zaragoza en el estadio Nuevo Mirandilla).

La siguiente medida puede afectar de lleno a dos jugadores con contrato en vigor: Iván Alejo (29 años) hasta el 30 de junio de 2025 y Fali (31) hasta la misma fecha de 2026. Solofichajes cuenta que el club quiere extender el contrato de ambos futbolistas para reducir sus emolumentos y poder disponer así de un mayor margen en el límite salarial correspondiente a la nueva campaña. Para ello debe haber acuerdo entre las partes.

Poco después de que el Cádiz CF confirmarse su caída a Segunda, el extremo dejó entrever su marcha, aunque ha completado la pretemporada a las órdenes de Paco López e incluso apunta a la titularidad en la jornada inaugural si no hay novedades sobre su futuro antes del próximo viernes. La salida de Iván Alejo es una posibilidad que no termina de materializrase y la renovación es una opción si con ello consigue el club rebajar su sueldo. El vallisoletano no encuentra un equipo que se haga cargo de su ficha.

En el caso de Fali, su actual contrato le une a la entidad cadista hasta los 33 años (2026). Si se prolonga más en el tiempo, podría acabar su carrera vestido de amarillo. El zaguero también apunta al once inicial en el primer encuentro del campeonato.

Si el Cádiz CF consigue tener una mayor capacidad salarial, podría acometer más fichajes para apuntalar la plantilla. Ha realizado cuatro incorporaciones pero lleva más de un mes sin hacer fichajes.