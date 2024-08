Maxi Gómez paga las consecuencias de su nefasta temporada en el Cádiz CF

El Cádiz CF realizó en la 2023-24 una de las peores temporadas de su historia en Primera División que se resolvió con un descenso que se vio venir desde enero cuando cayó a la 18ª posición en la 19ª jornada. Ya no fue capaz de moverse de ahí hasta confirmar su caída a la caída a la categoría de plata.

El equipo no funcionaba y el club cambió de entrenador (Mauricio Pellegrino en lugar de Sergio González) en busca de una reacción que no se produjo entre otras cuestiones por un mercado de invierno que con el tiempo quedó demostrado que fue deficiente con la llegada tres futbolistas de los que dos no conocían el balompié español.

Uno de los jugadores que recorrió toda la campala en el Cádiz CF fue Maxi Gómez. Fue la principal apuesta del club para el ataque, pero a la hora de la verdad salió mal. El ariete aterrizó cedido por el Trabzonspor pero en el conjunto amarillo desperdició la oportunidad de dar un impulso a su carrera.

El uruguayo participó en 33 partidos con el Cádiz CF (31 de Liga y dos de la Copa del Rey) para un total de 1.300 minutos sobre el césped. Sólo fue titular 13 veces y el único encuentro que disputó de principio a fin fue del torneo copero.

La entidad cadista se hizo con el delantero para que hiciese goles pero no marcó ninguno en toda la temporada. En ningún momento se acercó a su mejor versión, la que le hizo anotar 52 tantos durante su estancia en el Celta de Vigo y el Valencia.

El atacante llegó a tener un valor de mercado de 40 millones de euros (según Transfermarkt) en diciembre de 2019 cuando destacaba en el Valencia. En la campaña 2022-23 fue traspasado al fútbol turco por 3 'kilos' pero no cuajó y en el siguiente ejercicio salió cedido al Cádiz CF, donde siguió perdiendo valor. Cuando llegó tenía una cotización de 4 millones y se fue con una estimación de 2. El pasado mes de abril cumplió un año sin marcar, todo un lastre para un delantero

Maxi Gómez volvió al Trabzonspor tras su pésimo curso como cadista. Tenía contrato en vigot pero en el club turco tenían claro que no querían seguir contando con él. Con 28 años recién cumplidos, acaba de ser despedido y es libre para buscar un nuevo destino. No sacó partido a su estancia en el cuadro gaditano y ahora paga las consecuencias al quedarse sin trabajo.