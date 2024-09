Matos: "Nos falta un poco ese acierto que va a llegar"

Cádiz/El otro de los jugadores amarillos que ha atendido a los medios de comunicación ha sido José Joaquín Matos, que también ha ofrecido una visión complaciente sobre lo que se vio en el encuentro entre el Cádiz y el Racing de Ferrol. Así, el lateral izquiedo ha declarado que el conjunto cadista "ha hecho todo para ganar", pero ha cosechado un nuevo empate porque "nos falta un poco ese acierto que va a llegar". "Al final, esto es la Segunda División. Lo importante es que el equipo lo ha dado todo, teníamos las ideas claras", ha manifestado el ex del Burgos.

Uno de los aspectos que más ha resaltado sobre el partido de los locales ha sido su nivel defensivo. "Creo que no es solo el trabajo individual, sino también la ayuda del equipo, la ayuda de Brian en todo el partido, luego Ontiveros, pues al final creo que es una cosa de todos. Cuando todos damos el 100%, todos damos igual. Vamos a conseguir la victoria y creo que al final llegarán. Tranquilidad, porque dándolo todo y dando al 100%, van a llegar los resultados".

Otro asunto al que Matos ha querido agarrarse para justificar el mal arranque de temporada del Cádiz CF ha sido lo complicada que es la Segunda División al asegurar que "esta categoría es muy igualada, los detalles marcan la diferencia. Ellos han hecho un partido bueno, no han cometido errores y lo hemos intentado una y otra vez. Cuando no se puede ganar, lo importante es no perder y seguir sumando y seguir adelante".

El partido ha finalizado con una acción polémica debido a que el colegiado González Esteban no dejó sacar un saque de esquina a favor de los amarillos con el tiempo ya cumplido. Ante esto, Matos ha apuntado que "ha habido un momento que ha pitado córner y ha habido incertidumbre y yo creo que al final hay que ayudar a los árbitros. Creo que al final el partido de hoy merecía más de cuatro minutos de descuento".