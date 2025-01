Mario Climent y una oportunidad de oro en el Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF apuró todo lo que pudo pero no consiguió evitar la sanción que le cayó a José Joaquín, Matos, expulsado por doble amonestación en el partido contra el Levante disputado el pasado fin de semana en el estadio Nuevo Mirandilla. Los dos órganos a los que recurrió para frenar el castigo no dieron la razón al club.

Se impone la injusticia. El árbitro cometió un error de bulto al mostrar la segunda cartulina al utrerano tras llegar limpiamente a la pelota y ser objeto de falta. El colegiado Rubén Ávalos Barrera se equivocó y su despropósito se extendió primero al Comité de Disciplina y después al Comité de Apelación. Cualquiera que vea la acción repetida puede comprobar que el futbolista del Cádiz CF no cometió ninguna infracción y no mereció la cartulina que a la postre le costó la expulsión.

El equipo amarillo se ve perjudicado, aunque la situación supone una oportunidad para uno de los dos jugadores que de momento se han incorporado en el mercado de invierno.

Mario Climent firmó por el Cádiz CF el pasado 2 de enero y debutó de manera oficial en los últimos minutos del duelo ante el Levante justo después de la roja que vio Matos. El ilicitano debutó como cadista y también en Segunda División.

Casi sin tiempo para adaptarse a su nuevo equipo y a una categoría que no conoce, Mario Climent se dispone a disfrutar de su primera titularidad en el Cádiz CF salvo que Gaizka Garitano apueste por otra opción. Al lateral izquierdo de 22 años llega su gran oportunidad antes de lo imaginaba. Hace menos de un mes jugó su último encuentro con el Mérida en Primera Federación y ahora, salvo sorpresa, va a formar parte del once inicial con el cuadro gaditano. Una ocasión para el lateral zurdo de demostrar que puede ofrecer un buen rendimiento en una categoría en la que no ha hecho más que aterrizar.