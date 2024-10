Malestar en la afición del Jaén por los precios de las entradas para el partido contra el Cádiz CF

El partido de la primera eliminatoria de Copa del Rey entre el Real Jaén y el Cádiz CF se vive ya en el ambiente futbolero de la capital jiennense. La puesta a la venta de las entradas para el duelo copero ha abierto el debate entre peñas, colectivos y aficionados lagartos.

El choque, previsto para el martes 29 de octubre a las 21:00 horas en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria, será de acceso gratuito para los abonados oro. Sin embargo, el Real Jaén establece la misma tarifa para el público general y los abonados no oro, cuya única ventaja es que tendrán reservado su asiento hasta el día 22 de octubre.

Precisamente, esa decisión no ha sentado bien en algunos colectivos de la afición lagarta. En referencia a esta situación, la Federación de Peñas del Real Jaén publica en sus redes sociales que "en nuestros 102 años de historia, los leales socios del Real Jaén han sido su pilar fundamental. Equiparar en precios al público en general y a los socios no oro es dar la espalda a los fieles de siempre".

En esa misma línea se manifiesta la Peña Amigos del Real Jaén en un comunicado. En él, muestran su "disconformidad con el trato que se le va a dar al socio no oro". "No entendemos como un socio de toda la vida que por diversos motivos no se pueda haber hecho oro, se le dé el mismo trato a los que se apuntan a la fiesta y sólo bajan en partidos contados", añade el colectivo. En ese sentido, piden al Consejo de Administración que "recapaciten y traten con diferencia al socio no oro y al público en general".

Entradas desde tres hasta 40 euros

La horquilla de precios de las entradas es variada para ver en el feudo jienense al Cádiz CF. En los fondos abarca desde los cinco euros de la entrada infantil (7-12 años), a los 10 euros de jóvenes (13-18 años) y 15 euros de adultos. En preferencia, estipula 10 euros para la entrada infantil, 15 euros para los jóvenes y 20 euros para los adultos; mientras que en tribuna oscila entre los 20 euros de la entrada infantil, los 25 euros para los jóvenes, y los 30 euros para los adultos. Por último, en antepalco, los precios van desde los 30 euros de la entrada infantil, a los 35 euros para los jóvenes y los 40 para los adultos. El precio para los bebés (0-6 años) es común para cualquier zona del campo y se ha fijado en tres euros.

Las entradas están ya a la venta de manera online a través de la plataforma Clibomanager, con un euro de gasto de gestión añadido a los precios estipulados por el club. En breve se informará de los horarios de otros puntos de venta presencial como la tienda del Real Jaén ubicada en la calle Bernabé Soriano.