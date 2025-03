El Málaga - Cádiz CF, declarado partido de Alto Riesgo

El encuentro de la jornada 30 de LaLiga Hypermotion que enfrentará al Málaga contra el Cádiz CF, el próximo domingo día 9 de marzo (16:15 horas), ha sido declarado como partido de Alto Riesgo, según comunicó este martes la Comisión Estatal contra la VIolencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

El partido entre los dos equipos andaluces se disputará el próximo domingo en el estadio de La Rosaleda, feudo del conjunto malagueño. En la primera vuelta del torneo, el partido disputado en el Nuevo Mirandilla, estadio del Cádiz CF, el pasado 12 de octubre y perteneciente a la jornada novena, también fue catalogado como de alto riesgo. El encuentro terminó con un empate a dos y sin mayores problemas en la grada, ni en la previa en los alrededores del estadio.

Las aficiones del Cádiz CF y el Málaga no mantienen una buena relación, si bien en los últimos años no hay que lamentar grandes problemas para se han visto en un mismo partido. No son hinchadas hermanadas, aunque el deseo y la confianza pasa por presenciar un partido que no levante problema alguno en la grada durante el juego, así como antes y después del mismo.

Los partidos catalogados como de alto riesgo aumentan el operativo de seguridad por parte de los agentes para garantizar un correcto desarrollo de la actividad deportiva. Ese mayor despliegue será evidente dentro y fuera de La Rosaleda.