La mala suerte de Roger Martí en el Cádiz CF

Cádiz/El empate que el Cádiz CF consiguió en el campo del Almería dejó una sensación agridulce. Por un lado, el conjunto amarillo (vestido de azul en esta ocasión) plantó cara al mejor rival de la Liga, que ocupa el liderato, pero un penalti en contra inexistente le privó de una victoria que hubiese supuesto un golpe de efecto al cierre de la primera vuelta.

El duelo andaluz dejó sobre todo una mala noticia en el cuadro gaditano. Roger Martí se tuvo que retirar poco antes de la media hora después de un impacto con un rival en la disputa del balón. El delantero fue atendido en el césped por el doctor Antonio Pérez y no pudo continuar. Fue sustituido por Chris Ramos.

El ariete pareció sufrir una torcedilla de tobillo aunque no hay parte médico por parte del club como es costumbre en los últimos tiempos. Lo cierto es que Roger no está teniendo suerte. Nada más empezar la temporada actual, se rompió el peroné (participó sólo en el duelo de la jornada inaugural frente al Real Zaragoza) y estuvo dos meses y medio sin competir (se perdió once encuentros) hasta que reapareció en el envite ante el Sporting de Gijón del capítulo 13.

El valenciano fue adquiriendo ritmo y cogió carrerilla con seis partidos seguidos como titular (estrenó su cuenta anotadora con un gol en el choque frente al Córdoba). Fue suplente ante el Burgos y regreso al once frente al Almería hasta que se marchó dolorido.

El atacante ya tuvo que frenar en seco la pasada temporada cuando se fracturó el peroné y se dañó los ligamentos del tobillo derecho. Estuvo cuatro meses sin jugar (entre diciembre de 2023 y abril de 2024) y volvió en la recta final.

Aunque en Segunda, empezó la nueva campaña con ganas pero surgieron contratiempos. El percance en el terreno del Almería supone la segunda lesión que Roger sufre este curso. Se desconoce el tiempo que deberá estar de baja, aunque el parón le beneficia para poder iniciar la recuperación con la idea de volver lo antes posible.

La entidad cadista lanzó el lunes 23 de diciembre un mensaje de ánimo al delantero desde sus redes sociales: "Caerse está permitido, pero sabemos que para ti levantarse es obligatorio. Fuerza, pistolero".