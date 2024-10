La mala planificación de la defensa del Cádiz CF

Los dos goles que el Cádiz CF recibió en el duelo andaluz frente al Málaga disputado el pasado sábado 12 de octubre tuvieron su origen en errores que rayaron el absurdo e impidieron la primera victoria en casa de la temporada 2024-25. Del 2-0 se pasó al 2-2, de tres puntos a sólo uno y de la alegría a un amargo sabor a derrota. La consecuencia es el peligroso coqueteo con la zona de descenso, de la que está a un solo punto.

Pero el problema del conjunto amarillo va más allá de los fallos groseros. Hasta 13 remates hizo el adversario, sólo dos menos que los anfitriones, que pasaron por momentos de agobio y ofrecieron dudas en las tareas de destrucción. Los visitantes llegaron con facilidad al área.

El Cádiz CF es un equipo bizcochable. Las cifras pone sobre la mesa la realidad. Es el segundo más goleado de la Liga (16 tantos en contra, sólo superado por los 18 del Almería) y es el local que más veces recoge el balón de su portería: hasta en diez ocasiones en cinco encuentros en el estadio Nuevo Mirandilla.

La realidad es que los gaditanos sólo han dejado la portería a cero en uno de los nueve encuentros que han disputado. Es un hecho constatable que el equipo de Paco López defiende mal a tenor de los números que presenta.

La planificación de la defensa queda en entredicho. Son siete los efectivos que forman parte de la última línea que debe ejercer de escudero del cancerbero: Joseba Zaldua, Iza Carcelén, Fali, Víctor Chust, Cristian Glauder, Bojan Kovacevic y José Joaquín Matos.

El club no se movió del todo bien en el mercado de verano y llegó a dejar cojo un puesto, el lateral izquierdo, que quiso tapar con el canterano Julio Cabrera.

Tres son nuevos en la plantilla: Glauder, Kovacevic y Matos. El central algecireño está teniendo minutos pero el técnico le otorga el papel de suplente. El propio López explicó después del partido contra el Málaga que Glauder fue titular porque Fali no se hallaba al cien por cien. Un grave error en una jugada sencilla suyo propició el primer tanto de los costaoleños.

El caso de Kovacevic es digno de expediente X. El central serbio es el único de los futbolistas disponibles que aún no ha tenido minutos pese a que el preparador cadista se deshizo en elogios hacia él hace varias semanas. La realidad es que a día de hoy no cuenta con él para la competición oficial. Si no juega antes, todo apunta a su estreno como cadista en el choque contra el Jaén de la Copa del Rey a finales de octubre.

Matos suele ejercer de titular porque no hay más. El técnico no parece confiar del todo en él y en más de un partido ha apostado por Iza Carcelén para cubrir el lado izquierdo de la zaga.

La duda es si los fichajes para la defensa que realizó la dirección deportiva en el periodo estival contaron con la aprobación del entrenador.