Lucas Pérez se muestra agradecido por tanto cariño y da un consejo al Cádiz CF

Cádiz/Lucas Pérez fue el auténtico protagonista del partido entre el Cádiz CF y el Deportivo disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado 30 de noviembre. El ex del conjunto amarillo volvía a la que fue su casa y marcó tres goles en la segunda mitad que fueron claves en la victoria del cuadro visitante.

Lucas Pérez se llevó una enorme ovación de la parroquia cadista, que incluso llegó a corear su nombre. El público reconoció con deportividad la enorme exhibición del delantero.

Una vez finalizado el encuentro, el delantero fue el futbolista mas buscado por la prensa para recoger sus manifestaciones, que fueron de felicidad, agradecimiento y mejores deseos para el Cádiz CF.

El capitán del Dépor se quedaba sobre todo por el trato de la gente. “Estoy muy feliz, aunque no hubiese hecho los goles me voy con el cariño de Cádiz. Me llena mucho de orgullo poder volver aquí y que toda la gente me haya tratado como me ha tratado”.

Apuntó algo más: “Estoy eternamente agradecido a Cádiz, en un año no se puede generar tanto sentimiento por ambas partes, ese cariño y respeto que le tengo a la afición y a la ciudad. También a los compañeros, he estado casi una hora hablando con todo el mundo, le hes dicho que les echaba mucho de menos”

Lucas Pérez reconoció que se trata de un partido “especial y emotivo, en los vestuarios tienes cariño por la gente, por el presidente, que es mi amigo. Y la afición. Marco el primer gol y la gente empieza corear tu nombre, estoy muy agradecido, eso es el lo que me llena del fútbol, tengo 36 años y poder vivir eso es muy bonito. Llega el segundo gol y el tercero y me siento dolido porque no quiero hacer daño. El Cádiz CF viene de sufrir y tienen estar unidos, les mando mi apoyo, los tiempos malos se pasan juntos”.

Sobre el desarrollo del partido, explicó que “todo salió a pedir de boca a nivel de grupo y personal. En la primera parte estuvimos mal y en la segunda fuimos el Deportivo que queremos ver. Nos va a reforzar la victoria, queremos alejarnos de los puestos y así poder jugar más sueltos. Es muy importante la victoria”.

“Con la expulsión de Mella el equipo estuvo bien plantado en el campo y no se notó para nada, estuvo cómodo y el Cádiz CF volcado”, comentó.

Sobre el golazo de libre directo, Lucas Pérez contó que “tenía claro que le iba a pegar, estábamos con uno menos. Algún gol que otro he marcado de falta”. Uno de ellos fue con el Cádiz CF en el duelo contra el Sevilla.

Preguntad por qué el Dépor lo hace mejor fuera que en casa, dijo que “es difícil de explicar. En casa ya nos costaba mucho generar ocasiones el año pasado. Quizás es porque fuera tenemos más espacios. Tenemos que trabajar para generar más en casa”.

Sobre su regreso al estadio del Cádiz CF, afirmó que “estoy muy feliz por volver a un sitio donde me trataron con cariño y respeto, es algo que mis abuelos me inculcaron desee pequeño”.

Para terminar, un mensaje dirigido al universo cadista: “La situación es fácil tras un descenso. Estar todos juntos es como se sacan las cosas, lo digo por experiencia. El Cádiz CF si consigue dos victorias seguidas se vive la atmósfera de la primera media hora”.

Para rematar, un deseo sincero: “De todo corazón deseo un Cádiz-Depor en Primera, no sé si va a dar tiempo”.