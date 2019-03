El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, dijo el viernes después de la sesión que "ha sido una semana trabajo larga y tranquila, sin sobresaltos", aunque no podrá contar con Darwin Machís ni Manu Vallejo por sus compromisos internacionales.

"Son jugadores importantes y la mejor manera de manejar un grupo es tirar con lo que tienes, pensar en que los que están pueden suplirlos y sacar la papeleta adelante", señaló el técnico sobre los dos atacantes ausentes.

Esas dos bajas no hará a Cervera cambiar de dibujo en el encuentro contra el Córdoba. "Todo lo contrario, el dibujo será lo más parecido a lo que solemos hacer siempre", explicó el míster. "No me planteo mucho tres medios, para ello habría que sacar de su sitio a Álex y no me los planteo mucho". Cervera anunció que Javi Navarro, futbolista del Cádiz B, tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria. Reconoció que una de las dudas que tiene es si contar o no con Espino.

Cervera señaló que partidos como el que toca contra el Córdoba "son peligrosos. Es un rival que viene de perder los últimos partidos. Empieza por delante en muchos partidos y después los pierde por lo que sea. Puede ser peligroso".

¿Más presión para ellos para el Córdoba o para el Cádiz? "El Cádiz se ha metido una presión solo pero que no nos beneficia aunque es necesaria", indicó el entrenador. "Siempre nos pasa cuando llegamos a los 50 nos atascamos todos un poco, esa es la sensación". "Deberíamos ser más alegres con los 50 puntos, es todo lo contrario".

"En casa somos un equipo que es difícil que pierda. No es fácil estar arriba y cuando dejamos de ser nosotros y queremos hacer algo más, yo el primero, y cometemos errores", añadió Cervera, que reconoció que "llega un momento en que necesitas incorporar algo más para pelear arriba y te das una cachetada.

Con 50 puntos y 11 partidos por delante "no hay que esprintar, hay que ir paso a paso con las jornadas que restan. Se habla de ascenso directo, nos volvemos locos", agregó el técnico, quien afirmó que "tenemos que cifrar los objetivos desde el principio y después ver lo que conseguimos".