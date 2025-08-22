Leganés-Cádiz CF, en directo

Llega la segunda jornada de Liga y el Cádiz CF se estrena lejos del Nuevo Mirandilla. Lo hace este viernes, 22 de agosto, en Leganés (21:30 horas), donde le aguarda un rival con un viejo conocido en el banquillo, Paco López. Un encuentro contra uno de los grandes aspirantes al ascenso que ha puesto toda su capacidad económica en el césped para conseguir el retorno a Primera.

Los amarillos se presentan en Butarque después de vencer al Mirandés en el estreno liguero (2-1), por lo que la moral de los jugadores está al alza con el deseo de hacer algo bueno en suelo madrileño. Será el tercer cara a cara entre el Cádiz CF y el Leganés a lo largo de la historia, ya que coincidieron muy pocas veces en la misma categoría.