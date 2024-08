Kovacevic, nuevo central del Cádiz CF, se define como jugador

Bojan Kovacevic (20 años) realizó su primer entrenamiento con el grupo en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) el martes 27 de agosto y después fue presentado como nuevo futbolista del Cádiz CF en un acto celebrado en el estadio Nuevo Mirandilla.

El joven defensa central se mostró encantado de haberse unido al equipo amarillo y quedó maravillado con lo que ha visto de Cádiz. Habló en serbio (el idioma de su país de nacimiento) y se valió de un traductor para dirigirse a los medios de comunicación. Todo positivo desde sus primeras palabras: "Es un placer estar aquí, Cádiz es una ciudad bellísima. Para mí esto es un nuevo comienzo y es una misión nueva que me satisface".

Kovacevic encara un reto en el balompié español que le motiva al máximo. Explicó que que "vengo de un país en el que el fútbol es totalmente distinto y creo que el cambio me va a venir muy bien". No le asusta todo lo que afronta. Todo lo contrario. Tiene ganas de triunfar y ayudar al equipo en la consecución del objetivo. Aseguró que "soy muy optimista, creo mucho en mí y estoy seguro de que voy a cumplir todos los objetivos que me proponga el entrenador".

"Soy un jugador luchador, de corazón, que no me doy por vencido", subrayó a la hora de definirse como futbolista. Su aterrizaje en el Cádiz CF se cocinó con celeridad. "Todo ha sucedido muy rápido, en una semana todo estaba listo".

El zaguero ya se ejercitó en solitario el lunes y el martes lo hizo con sus nuevos compañeros. "Ha sido genial, me he adaptado bien, es complicado con el idioma, pero algunos compañeros que me han traducido al inglés. Me encuentro muy cómodo desde el primer momento, me han aceptado muy bien también en la ciudad, todo está siendo muy fácil".

Acaba de llegar a nueva vida pero para él proceso de adaptación no es una dificultad. "No me supone un problema porque es algo que se solcionará rápido", apuntó el central". De hecho puso como ejemplo su evolución en el poco tiempo que lleva como cadista. "En dos días he aprendido lo básico para jugar", remató Kovacevic.