Kouamé aún está a tiempo de salir del Cádiz CF: Vizcaíno pone una condición

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, fue el primer invitado de la nueva temporada del programa 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio que conduce Antonio Caamaño. El máximo responsable del club respondió la noche del pasado lunes 2 de septiembre a preguntas relacionadas con la actualidad de conjunto amarillo.

Vizcaíno aseguró que "no ha habido problemas con el límite salarial" y contó que "han llegado ofertas que no han sido suficientes" sobre algún futbolista de la plantilla. Reconoció que "nos hubiese gustado un par de salidas".

El único futbolistas que ha estado aparado es Rominigue Kouamé "por decisión técnica", señaló el dirigente cadista, que no descartó la posibilidad de que el centrocampista acabe saliendo en los próximos días.

Recordó que los mercados de fichajes cierran el 12 y el 13 en Turquía y México. "Si llega la oferta que queremos", Kouamé será vendido. Sólo en ese supuesto. Si no llega, "está a disposición del entrenador". El medio tiene contrato con los amarillos hasta el 30 de junio de 2026. El Cádiz CF firmó al maliense en el verano 2023 tras abonar 2,5 millones de euros al Troyes (Francia).

Vizcaíno lo tiene claro con el jugador. En el caso de que no se marche, "si no atiende a la entrega y a las peticiones del entrenador, pues a la grada, no sería el primero ni el último".

Para disipar cualquier tipo de duda, el presidente subrayó que "no va a salir ningún jugador en las condiciones que nos imponga nadie y el entrenador es libre de ponerlo y quitarlo".

Sobre Álex Fernández, Vizcaíno explicó que "se le dijo que si encontraba una salida buena para todo, pero no vamos a forzar nada después de los años que lleva aquí". Aseguró que "nunca hemos excluido a ningún jugador" y en el caso de Álex "se merece la salida que él quiera. Tenía ofertas y no le convenció ninguna y aquí está con el 8 en su camiseta y el brazalete de capitán".