Kouamé sale del Cádiz CF cedido a un equipo de Estados Unidos

Uno de los grandes dolores de cabeza del Cádiz CF en los últimos meses tiene nombre y apellido: Rominigue Kouamé (28 años). Los actos de indisciplina del centrocampista hacían cada vez más complicada su estancia y la salida era la solución más lógica.

Tras del descenso a Segunda División, Kouamé trató de forzar su salida del conjunto amarillo el pasado verano, pero el club no estaba dispuesto a facilitar una operación sin recuperar parte o la totalidad de la inversión que realizó por él. Pagó al Troyes (Francia) 2,5 millones de euros en el mercado estival de 2023.

El futbolista no llegó a adaptarse y cuando quiso marcharse en verano 2024 no lo consiguió al no recibir el club una oferta interesante. Se quedó y llegó a entrar en la dinámica del grupo. Participó en 14 partidos (13 de Liga y uno de la Copa del Rey) con ocho titularidades.

Una triulca en un entrenamiento con Tomás Alarcón llevó a Paco López a apartar a los dos jugadores de la plantilla. Para colmo, Kouamé llegó tarde de las vacaciones de Navidad en una clara señal de su falta de implicación. Tanto uno como otro están fuera del club con sede en el Nuevo Mirandilla.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2026, la marcha del medio es un hecho a falta de confirmación oficial. El futbolista maliense se va a Liga de Estados Unidos, la Major League Soccer (MLS). El Chicago Fire es su destino en calidad de cedido con una opción de compra según informa el periodista americano Tom Bogert.

Con su marcha, el Cádiz CF ya tiene dos fichas libres tras el reciente adiós de Tomás Alarcón, que firmó por Colo Colo. De momento hay más salidas (tres) que entradas en la recta final del mercado de invierno.