Los jugadores del Cádiz CF que pueden salir en el mercado de invierno

Cádiz/El Cádiz CF se aproxima al ecuador de la temporada 2024-25 con más d eun fente abierto. La delicada situación en la clasificación le obliga a reaccionar más pronto que tarde para evitar complicaciones de mayor calado. Por otro lado, la dirección deportiva y el cuerpo técnico deberán tomar decisiones que afectan a la plantilla.

Queda poco más de un mes para la apertura del mercado de invierno, que surge como una oportunidad para hacer retoques con vistas al tramo definitivo del campeonato. Se avecinan movimientos en el conjunto amarillo durante el mes de enero.

La prioridad es propiciar la salida de varios futbolistas. Es lo primero antes de poder plantearse la llegada de refuerzos. El plantel cuenta con 25 efectivos que en realidad son 26 con la reincorporación de Luis Hernández si no surgen contratiempos después de una lesión de rodilla que le ha impedido jugar desde el pasado mes de enero.

Con el regreso del central, es obligatoria la marcha de un jugador porque sólo están permitidas 25 licencias profesionales. Pero la lógica indica que habrá más de una salida a tenor de las recientes declaraciones del presidente, Manuel Vizcaíno, en Onda Cádiz TV.

La cuestión es cuáles son los jugadores que tienen posibilidades de cambiar de aires en enero. Los principales candidatos son los que menos están participando en la primera parte del curso. Uno de ellos es José Antonio de la Rosa. El joven extremo (20 años) suma poco más de 100 minutos en cinco encuentros de Liga y el rol secundario que está ejerciendo le podría llevar a salir cedido en busca de más oportunidades.

Tomás Alarcón (25 años) es el centrocampista que acumula menos tiempo sobre el césped (menos de 100). Entre alguna lesión, la enorme competencia que hay en la media, el castigo por parte del entrenador tras un rifirrafe con Kouamé y la finalización de su contrato el próximo 30 de junio de 2025, el chileno es una clara opción para dejar una ficha libre a partir de enero.

Francisco Mwepu (24 años) lo tiene complicado para tener minutos en la delantera tras la recuperación de Roger Martí. Tiene también por delante a Carlos Fernández y Chris Ramos. Podría salir cedido.

El caso de Rominigue Kouamé (28 años) es distinto. Es un jugador que en condiciones normales debe tener protagonismo, pero su indisciplina a pasa factura. Tardó en meterse en la dinámica competitiva tras las dudas con su implicación en verano y cuando se había hecho con un sitio en la media tuvo un incidente con Alarcón en una sesión y ahora está apartado del grupo. Si se dan las condiciones, puede cambiar de equipo en enero.

La situación de Álex Fernández (32 años) es de incertidumbre. El 8 del equipo amarillo fue invitado a marcharse el pasado verano pero él decidió seguir. Su contrato expira el próximo 30 de junio, no está teniendo un papel importante y no se puede asegurar que vaya a continuar en el segundo tramo de la temporada. A seis meses de que acabe su contrato, no se puede descarta que el club apueste por la rescisión.

La aparición de Lanchi (23 años) en los entrenamientos del cuadro amarillo alimenta las especulaciones sobre su posible fichaje en invierno. Para ello, a priori debería salir uno de los laterales derechos con contrato en vigor: Iza Carcelén o Joseba Zaldua. Los dos terminan su relación laboral con el club el 30 de junio.

Otra vía para la salida de jugadores es la de los traspasos si el Cádiz CF recibe ofertas interesantes. Un ejemplo es Brian Ocampo (25 años). El extremo sonó para una posible venta en el mercado estival y sus buenas actuaciones pueden hacer que el Nacional de Montevideo vuelva a la carga en enero.