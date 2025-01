Los jugadores del Cádiz CF que no podrán estar en Zaragoza

Al Cádiz CF le resta una sesión preparatoria antes de emprender el largo viaje hasta Zaragoza, donde jugará este domingo, 2 de febrero, a partir de las seis y media de la tarde en partido correspondiente a la 25ª jornada de Liga en Segunda División. Tras el entreno de este viernes ha quedado claro el número de ausencias para intentar el asalto a La Romareda.

Gaizka Garitano ya sabe que en la convocatoria para el desplazamiento a tierras aragonesas hay tres jugadores que no podrán formar parte. Uno de ellos era muy esperado cuando el miércoles el Comité de Disciplina lo confirmó. Se trata del sancionado Moussa Diakité, uno de los preferidos del entrenador del Cádiz CF que en la pasada jornada fue expulsado con tarjeta roja directa por una dura entrada.

El canterano es una baja que duele especialmente al preparador vasco porque estaba encontrando en él lo que entiende que necesita el equipo en el centro del campo. Formando pareja con Alcaraz, Moussa ha dado "piernas" como dice el propio Garitano, por lo que es una baja que le preocupa. Todo apunta a que Fede San Emeterio es el mejor situado para sustituirle, si bien se trata de una ocasión para todos los jugadores de esa demarcación.

Precisamente Garitano se refirió a esta baja. "Si pones a jugadores jóvenes se da el caso de que pueden cometer errores. Es un chico humilde (Moussa) y no tengo que hablar con él ni pedir perdón. Llegó tarde a la acción y el penalti fue mala suerte. La actitud del chico es muy positiva y perdón hay que pedir cuando no eres profesional o no corres. No es el caso de Diakité (Moussa), es un profesional que trabaja siempre. Y tenemos varios jugadores que lo pueden suplir, es una posición bien cubierta la que tenemos".

Otra ausencia segura es Roger Martí, que sigue su proceso de recuperación. Se lesionó en el Almería-Cádiz CF (1-1) del pasado 22 de diciembre y, desde entonces, está en un manos de los especialistas para volver a estar disponible. Más de mes alejado del verde, el protagonismo en ataque se lo está llevando Carlos Fernández. No está siendo una campaña favorable para el valenciano, que ha sido titular en ocho de las 24 jornadas y sólo ha anotado un gol.

La tercera ausencia es curiosa porque, a priori, se trata de un futbolista que estaba de vuelta y que, sin embargo, se tendrá que quedar en tierra. Es el caso de Fali Giménez, quien contra el Mirandés cumplió sanción por acumulación de amonestaciones pero está con problemas de la lesión sufrida una semana antes contra el Eldense, cuando vio esa tarjeta que acarreaba castigo federativo.

Por lo tanto, el defensa central valenciano no estará en La Romareda y es de esperar que de nuevo Bojan Kovacevic salga de inicio junto a Víctor Chust. El serbio, a pesar de sus 20 años, sigue acumulando partidos (12 en total con nueve titularidades) y experiencia en el Cádiz CF a pesar de que llegó el pasado verano con casi todos sus competidores por delante.