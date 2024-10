Los jugadores del Cádiz CF se creen más de lo que son

El Cádiz CF anda muy lejos de ser en este momento el equipo que casi todos esperaban en su nueva etapa en Segunda División. Las cifras hablan por sí solas: dos victorias, tres empates y otras tantas derrotas. Traducido en puntos, sólo 9 de 24, un pobre balance que le coloca al borde de la zona descenso después de ocho jornadas de Liga. En media docena de ellas no ha conjugado el verbo ganar. Ni siquiera conoce el triunfo como anditrón.

Las cifras reflejan con claridad el mal comienzo de temporada de un conjunto amarillo que de momento no se entera de qué va la película. El recorrido lleno de dudas es fruto de un juego errático sobre el césped.

El entrenador, Paco López, de momento no da con la tecla para encontrar el equilibrio indispensable entre la defensa y el ataque. El técnico llegó con la misión de devolver a Primera División a un Cádiz CF que sin embargo se desvuelve como un equipo vulnerable y eso significa que no es fiable. A la vista está. Cuando salta al terreno de juego, no existe la certeza de que vaya a estar a la altura. De hecho, no lo está en líneas generales como demuestra esa trayectoria inicial marcada por la baja producción.

Después de hacer la pretemporada con sus pupilos y tras casi dos meses de competición, el preparador cadista no termina de encajar las piezas. Pero más allá de las dificultades del entrenador, la realidad es que los jugadores no están dando la talla. Son los principales responsables del mal comienzo de curso y son ellos los que tienen que sacar las castañas del fuego. Cuanto antes lo hagan menor. Sin tardan más de la cuenta, pondrían en peligro el objetivo del ascenso.

Si el equipo no funciona es entre otras razones porque no se emplea como un bloque compacto y además carece del empuje que siempre es indispensable para poder optar a la victoria. Falta el carácter que siempre ha sido el rasgo distintivo de un Cádiz CF blandengue a día de hoy. Por mucha calidad que haya, sin garra no se va a ningún lado. Tampoco sin solidaridad sobre el césped. Falta energía.

Hay una carencia futbolística evidente pero hay algo más. La mayoría de los futbolistas que componen la plantilla tienen experiencia en Primera División. Algunos acumulan más de 200 partidos en la máxima categoría. Entre todos se acercan a los 2.000 encuentros en la élite. El problema puede ser quizás se creen más de lo que son. Vienen de Primera y todavía se creen que son de Primera cuando la realidad es que son de Segunda. Reciben una lección tras otra que les debería servir de aprendizaje. La lección no es otra que adaptarse sin más demora a la división de plata. Si quieren ser de Primera, que lo demuestren en el campo.

Después de cada varapalo, llegan las explicaciones que a la postre quedan en nada porque la historia se repite en el siguiente capítulo. No valen las excusas. Es hora de dejar a un lado la palabrería y de centrarse en los hechos. Se trata de corregir errores, mejorar y ganar. Compromiso, concentración y resultados. Y devolver la alegría a una afición desilusionada.