Los jugadores del Cádiz CF que aún no están inscritos en LaLiga

El Cádiz CF encara la segunda jornada de Liga en Segunda División con el reto de reaccionar de manera inmediata después del enorme varapalo que sufrió en el choque inaugural contra el Real Zaragoza con un 0-4 que nadie podía esperar.

Son ochos días los que transcurren entre el primer encuentro (viernes 16 de agosto) y el siguiente (sábado 24). El conjunto amarillo afronta la salida al estadio Ciutat de Valencia para medirse al Levante sin nuevos movimientos en la plantilla. No se han producido fichajes en los últimos días y las únicas novedades pueden afectar al estado físico de algunos futbolistas. Por ejemplo, Javier Ontiveros, ausente en el duelo ante los aragoneses por unas molestias musculares, se ha recuperado y salvo contratiempo está preparado para debutar como cadista.

El club con sede en el Nuevo Mirandilla continúa atascado en el mercado de verano y llega a los últimos días con muchos deberes. Inscribió a media docena de jugadores en LaLiga el pasado 14 de agosto (dos días antes del comienzo del campeonato) pero aún no están dados de alta todos los que tienen contrato.

En la web de LaLiga aún no aparecen Luis Hernández y Fede San Emeterio. El zaguero aún no se ha recuperado de la lesión que sufrió el pasado mes de enero. El medio se acaba de unir al grupo tras estar siete de meses de baja aún necesita varias semanas antes de volver a competir. El club no parece tener prisa para incribirlos (tiene de margen hasta el próximo día 30) aunque el hecho de que aún no haya cursado sus licencias hace pensar en posible problemas para cumplir el límite salarial.

Son 21 jugadores profesionales los que están inscritos por el Cádiz CF en LaLiga a día de hoy: los porteros David Gil y José Antoni Caro; los defensas Joseba Zaldua, Iza Carcelén, Fali, Víctor Chust, Cristian Glauder y José Joaquín Matos; los centrocampistas Rubén Alcaraz, Álex Fernández, Rominigue Kouamé, Gonzalo Escalante y Tomás Alarcón; los extremos Rubén Sobrino, Iván Alejo, Brian Ocampo, Javier Ontiveros y José Antonio de la Rosa; y los delanteros Roger Martí, Chris Ramos y Francisco Mwepu. De ellos, no están disponibles Alarcón por lesión y Kouamé al estar apartado por el club.

Además, están inscritos los defensas Samu Almadro y Julio Cabrera, el medio Moussa Diakité y el delantero Etta Eyong, en sus casos sin fichas profesionales.

A día de hoy, el Cádiz CF tiene cubiertas 21 fichas, reservadas dos (Luis Hernández y San Emeterio) y libres otras dos , aunque es posible que haya salidas. Hay puestos con escasez de efectivos, como el lateral izquierdo y la delantera.