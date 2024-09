Jugador del Cádiz CF en el once ideal de la quinta jornada en Segunda

Once inicial del Cádiz en el duelo ante el Racing de Ferrol.

El Cádiz CF no pudo pasar del empate a cero en el partido contra el Racing de Ferrol correspondiente a la quinta jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandila el pasado domingo 15 de septiembre. El conjunto amarillo fue claramente de más a menos y tras una buena primera mitad (sobre todo la media hora inicial) se atascó después del intermedio y fue incapaz de perforar la portería contraria. Aspiraba a la recompensa de los tres puntos pero sólo pudo sumar uno delante de su afición. No consigue ganar en casa.

A pesar de que el Cádiz CF no cuajó una buena actuación ante los gallegos en líneas generales, hay un futbolista del equipo entrenado por Paco López que forma parte del alineación ideal tras el desarrollo de once compromisos encuadrados dentro del quinto capítulo de LaLiga Hypermotion. Se trata de José Joaquín Matos. El lateral izquierdo encadenó su segunda titularidad tras un par de suplencias. Fue su mejor actuación desde la apertura de su segunda etapa como cadista (llegó en el mercado procedente del Burgos) y todo apunta a que repetirá en el once el próximo domingo 22 en el choque frente al Cartagena.

El once ideal está integrado por el portero Poussin (Real Zaragoza); los defensas Michelin (Racing de Santander), Einar Galilea (Málaga) y Matos (Cádiz CF); los centrocampistas Peru Nolakoain (Eibar), Colombatto (Real Oviedo) y Nico Fernández (Elche); los extremos Carlos Álvarez (Levante) y Carracedo (Córdoba); y los delanteros Sancris (Burgos) y De Miguel (Castellón).

El delantero Chris Ramos había entrado en el mejor equipo de la división de plata de la cuarta jornada tras los dos goles que marcó y el penalti que le hicieron en el partido contra el Castellón.