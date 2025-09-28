José Juan Romero: "Me llevo un buen punto, pero no me voy contento"

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, pasó por la sala de prensa del Nuevo Mirandilla con la sensación haberse dejado dos puntos frente al Cádiz CF.

Valoración del encuentro. "Le pedía a los jugadores que saliéramos y fuéramos nosotros mismos. Lo que somos cada día y como entendemos este deporte. El equipo ha hecho un extraordinario primer tiempo a un nivel altísimo. Y un segundo tempo en el que el partido se ha dormido más pero los hemos tenido controlado. Y quizás la ocasión más clara de todo el segundo tiempo la hemos tenido nosotros. Hemos maniatado a Cádiz en este partido. Me llevo un buen punto pero no me voy contento porque nos deberíamos haber llevado los tres. Estamos muy vivos en la categoría".

Propuesta sobre el césped. "Yo no me meto en lo que hace el Cádiz ni soy nadie para juzgar, y mis respetos al míster. El Cádiz tiene muchos jugadores para jugar a esto, pero el míster prefiere otro modelo y no le ha ido mal ni le va a ir mal. El Cádiz tiene un nivel futbolístico alto", explicaba.

El crecimiento del Ceuta. "Era cuestión de adaptarse a la categoría. No hemos hecho nada, queda mucho. Pero es verdad que los tres primeros partidos nos lastraron mucho, pero con la recuperación de jugadores el escenario cambio. Hoy era una oportunidad para demostrar la personalidad y así lo han demostrado".