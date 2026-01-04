Jorge Moreno: "Trato de aportar lo máximo en favor del equipo"

Uno de los grandes protagonistas del partido fue el defensa del Cádiz CF Jorge Moreno, que anotó el primer gol de su equipo y tuvo la mala suerte de que impactaran en él los dos lanzamientos que se desviaron y engañaron a Víctor Aznar y que dieron paso a los goles del Deportivo.

Análisis de lo acontecido. "Ha sido un partido muy complicado y lo sabíamos de antemano. Ellos venían de una mala dinámica y nosotros de una buena, y nos hemos encontrado dos goles de mala suerte por esos rebotes. Pero hemos sido capaces de empatar y nos vamos contentos", explicaba el defensor del Cádiz CF.

Su gol, el primero en categoría profesional, contó con la siguiente explicación. "Trato siempre de aportar el máximo en favor del equipo y me alegro por el gol, por todo lo que significa. Estas jugadas se trabajan y al final acaban saliendo y me alegro más que nadie".

El dolor por los tantos recibidos. "No es por un mal trabajo pero es verdad que hay poca suerte en esos goles. El trabajo del equipo ha sido mucho. Atacan once y defienden once, y debemos seguir de la misma manera".