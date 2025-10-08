Javi Gracia, ex del Cádiz CF, encuentra banquillo: vuelve a Inglaterra

El Watford comunicó este miércoles el despido al uruguayo Paulo Pezzolano y la contratación de su sustituto, el español Javi Gracia, el técnico que fue durante una campaña y media del Cádiz CF y dos temporadas del Málaga CF y que les llevó a la final de la FA Cup en 2019. Los 'Hornets', que han tenido 16 entrenadores en la última década, decidieron en apenas unas horas despedir al uruguayo pese a haber conseguido siete de los últimos nueve puntos en el Championship (Segunda división inglesa) y ser el tercer mejor equipo de la categoría en casa. Sin embargo, la directiva, que no se caracteriza por tener paciencia con sus técnicos, ha optado por echar a Pezzolano por diferencias internas con él.

El uruguayo llegó al club este verano y apenas ha podido dirigir diez partidos entre copa y Championship, con el Watford en undécima posición, a tres puntos del play-off. El Watford partía fuera del top 10 en las apuestas a principios de temporada para subir a la Premier League.

Para Gracia, esta es su segunda aventura en el Watford, al que ya dirigió entre enero de 2018 y septiembre de 2019, con el gaditano y ex cadista Jesús Casas como segundo entrenador, siendo uno de los técnico más longevos de los últimos años. Los salvó en dos temporadas consecutivas y los llevó a la final de la FA Cup por segunda vez en su historia y primera en 35 años, cayendo goleado por el Manchester City de Pep Guardiola. Tras un mal inicio de la temporada 2019-2020, el técnico español fue despedido.

Desde entonces, Gracia pasó por el Valencia, el Al Sadd de Catar y el Leeds United, al que entrenó apenas durante doce partidos entre febrero y mayo de 2023. Había sido su último equipo y ahora vuelve a los banquillos.

En su etapa en el Cádiz CF, Gracia dirigió a los amarillos en la temporada 2008-09, en Segunda B, proclamándose campeón del grupo IV y obteniendo el ascenso tras superar al Real Unión en la eliminatoria de campeones. El curso siguiente, en Segunda A, permaneció como técnico 19 jornadas hasta que fue destituido. Le dio el relevo Víctor Espárrago, pero con el uruguayo el conjunto gaditano descendió a Segunda B.