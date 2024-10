Iza Carcelén habla de hostilidad en el estadio del Cádiz CF

Iza Carcelén abrió el marcador en la victoria (2-0) del Cádiz CF sobre del Real Oviedo el sábado 26 de octubre. El lateral derecho aprovechó un error de Sebas Moyano para firmar el primer gol justo antes del descanso. Fue un tanto importante. Tras el encuentro, se pronunció a través de los medios los medios oficiales del club.

El portuense no ocultó la dificultad de la situación de los últimos tiempos pero valoró el paso al frente del equipo. "Ha habido mucha tensión, pero lo importante es que nos hemos quitado esa espinita. Volvemos a ganar en casa y ahora las cosas se ven de otra manera".

Sobre el desarrollo del partdo, comentó que "nosotros hemos tenido las ocasiones, hemos generado el peligro. Solo recuerdo una ocasión de ellos. Esta es la línea que tenemos que seguir en esta categoría. No debemos conceder y arriba tenemos bastante dinamita".

Respecto a la celebración del tanto, Iza Carcelén explicó que "el gol ha sido un momento de mucha euforia y he tenido un gesto hacia el sector de Fondo Sur, al que ya me he dirigido personalmente y le he pedido disculpas. Llevo mucho tiempo sufriendo y el ambiente hostil no me gusta. No me gusta que suframos en nuestro campo. Hoy ha sido ese día en el que tenemos que retomar esa armonía que hemos tenido aquí. Lo vamos a volver a conseguir todos juntos. Nosotros tenemos que dar un poco más para que ellos se puedan unir a la fiesta. Ha sido un error de rabia y euforia que llevo conteniendo hace bastante tiempo".