Iván Ania: "¿El resultado es justo? El fútbol son goles"

Cariacontecido tras la enésima derrota del Córdoba CF lejos de El Arcángel, este vez frente al Cádiz CF, compareció un Iván Ania que fue expulsado por roja directa "por un comentario que le hice al línea". El de Oviedo reconoció en sala de prensa que "la falta de eficacia y los errores defensivos nos han penalizado". "Si no dejamos la portería a cero, es difícil ganar partidos porque no tenemos eficacia de cara a gol como visitantes", apuntó el preparador asturiano.

Tras una nueva derrota fuera de casa, Iván Ania hizo un balance "negativo" de un partido al que iban con la idea de "ganar, puntuar y hacer largo". "El inicio no fue bueno y en nuestro mejor momento en un saque de portero cometemos un posible penalti", señaló el de Oviedo. "Generamos llegadas y nos faltó ser más definitivos", apuntó el preparador asturiano.

"En la segunda parte buscamos ese gol que nos metiese en el partido. Lo intentamos de todas las maneras, sobre todo por fuera. Generamos y llegamos, pero no fuimos eficaces", comentó un Iván Ania que recordó las ocasiones de Théo Zidane, Kuki Zalazar y Obolskii para acortar distancias. "La falta de eficacia y los errores defensivos nos han penalizado. No podemos cometer errores defensivos porque los equipos contrarios los aprovechan. Si no dejamos portería a cero, es difícil ganar partidos porque no tenemos eficacia como visitantes", apostilló el preparador asturiano.

Tras la enésima derrota a domicilio, donde el Córdoba CF solo ha sido capaz de sumar un punto en lo que va de competición, Iván Ania aclaró que "competir son muchas cosas y muchas de ellas no las cumplimos". "Cuando piensas en competir, es en intensidad, en agresividad, pero también es saber lo que hay que hacer en cada momento, los retornos... en algunas cosas nos falta". "Los números no engañan y las sensaciones es que puedes hacer varios goles, pero la realidad es que no lo hicimos", apuntó el de Oviedo.

"La sensacion es de que en la primera parte llegaron más y con un penalti y un gol fantasma se ponen 2-0, y vas a remolque, precipitado y no tienes esa calma necesaria para tomar decisiones en lo ofensivo", recalcó un Iván Ania que considera que su equipo debe competir "mejor" lejos de El Arcángel.

Ania recalca que hubo "muchas interrupciones"

Sobre las acciones polémicas, Iván Ania señaló que "el árbitro te lo pita si lo es y si no.. creo que fue un partido en el que hubo muchas interrupciones, de VAR, de simulaciones de isquios, se interrumpió mucho en juego". "Cada uno juega sus bazas, pero el que tiene que cortar eso es el árbitro", indicó el de Oviedo, que vio la roja "por hacer un comentario al línea".

Las dos acciones polémicas "las vi en el monitor". "¿El penalti pueden pitarlo? No lo sé. Es contacto leve. Si hay contacto, pues a veces se pita si no es fuerte", aclaró el de Oviedo. Sobre el 2-0, Ania indicó que "el segundo no pusieron ni imágenes. No te puedo decir nada al respecto porque solo lo he visto en el monitor y no lo vi al detalle". "¿El resultado es justo? Son más eficaces. Tuvimos más llegadas y más tiros, pero el fútbol son goles", expuso el preparador asturiano.

Por último, quiso dar "las gracias" a los aficionados del Córdoba CF que presenciaron el partido en el Nuevo Mirandilla. "Había mucha gente nuestra en la zona alta de la grada lateral y es un pena porque se desplazan, nos ayudan, alientan y no le damos recompensa", señaló el de Oviedo. "Hay que levantarse y el mismo equipo que somos en casa serlo fuera. Tenemos que mejorar en no conceder y ser más eficaces arriba", reiteró el asturiano en su regreso a Cádiz, ciudad de la que guarda "un recuerdo bonito" tras su paso como jugador por la entidad amarilla.