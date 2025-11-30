Iván Ania: "Morimos en el área, pero nos faltó claridad"

Disgusto importante de Iván Ania, entrenador del Córdoba, por la derrota de su equipo a manos del Cádiz CF. El técnico da la clave del choque. "Morimos en el área rival, pero al equipo le sigue faltando esa claridad en las últimas decisiones para poder cerrar partidos como este".

Valoración. "Creo que en lo que es el juego fuimos superiores. Llegamos muchas veces, pero nos faltó claridad en las decisiones finales. Competimos bien la primera parte, en la que fuimos ganadores de casi todo ese juego directo que ellos proponían; ganábamos la segunda jugada y a partir de ahí jugábamos. Llegamos mucho por fuera, pero el partido, más que en centrar, estaba en volverla cuando ibas fuera, volverla dentro, porque ellos se hundían mucho, y lo hicimos pocas veces".

El primer tanto que rompe el encuentro. "Sin pasar ningún apuro en la primera parte, en la segunda, a los 40 segundos me parece, cometemos dos o tres fallos seguidos, permitimos el centro, fallamos en fijar las marcas y nos hacen ese gol que les pone por delante. Si ya era difícil atacar un equipo replegado cuando van ganando el partido, más difícil todavía. Luego nos meten ese segundo gol, nos metemos en el partido con el gol de Dalisson, pero luego ya, a pesar de que intentamos tener paciencia, ya juegas un poco contra el rival, contra el marcador, contra el tiempo... Morimos en el área rival, pero nos faltó claridad en esas últimas decisiones, o incluso en las penúltimas, porque creo que más que para centrar, era partido para volverla dentro".