Iván Alejo se acuerda en especial de un entrenador en su despedida del Cádiz CF

Cádiz/Iván Alejo deja de ser jugador del Cádiz CF. El aclub anunció que sale cedido al Apoel de Nicosia (Chipre) hasta el final de la presente temporada, aunque todo apunta a que se trata de una marcha definitiva a tenor de la emotiva y extensa carta de despedida lanzada por el futbolista.

El extremo tiene contrato con el conjunto amarillo hasta el 30 de junio de 2028 tras renovar el pasado verano, pero ahora se marcha en el mercado de invierno poco meses después de ese largo vínculo que había establecido con la entidad cadista.

El vallisoletano, a punto de cumplir 30 años (el próximo 10 de febrero), abre una nueva etapa en su carrera después de disputar 163 partidos oficiales en el Cádiz CF en las últimas cinco temporadas y media. Llegó en la campaña 2019-20 y participó en el último ascenso a Primera División, así como en las tres permanencias y en el descenso.

Iván Alejo lanzó un mensaje de despedida dirigido al cadismo. De los entrenadores que ha tenido durante su estancia en el cuadro gaditano, menciona a todos pero a uno de manera especial. Se marcha son un sentimiento gaditano que ha ido cuajando durante este tiempo. El mensaje de despedida es el siguiente:

En el fútbol, como en la vida, todo tiene un principio y un final. Y hoy ha llegado ese momento tan difícil.

Son muchos días los que estoy intentando escribir esta carta. Muchos días escribiendo y borrando constantemente con tal de tratar de explicaros con sinceridad (como siempre he sido, por muchos problemas que me haya traído) todo lo que han supuesto para mí estos 5 años y medio.

Llegué con 24 años, siendo un crío, con la inmadurez por bandera y como seña de identidad, algo de lo que no me sentía orgulloso. Me voy con 29. Siendo un hombre, mucho más maduro, y siendo mucho mejor futbolista y persona.

Gracias Cádiz. Gracias por todo lo que me has aportado. Como ciudad. Como club. Dicen que uno no es de donde nace, sino de donde pace.

Y os aseguro que me voy siendo un gaditano para siempre. He sido muy feliz. El más feliz del mundo. Con mis buenos y malos momentos, pero siempre siendo honesto en cada minuto que vestí esta camiseta.

Me habré equivocado en numerosas ocasiones, así que por ello, a todos los que hice daño en algún momento con mis actos o mis palabras, os pido perdón.

Me voy con la cabeza bien alta, porque así me lo inculcaron mis maravillosos padres y mis dos hermanos… sabiendo que soy parte de la historia de este club. Pero también sabiendo que soy menos importante que todos vosotros, que sois quienes representan y quienes sostenéis al Cádiz.

Quiero acordarme de tres personas en especial.

A ti, Manolo, presidente, capitán de este barco, amigo y casi familia. Gracias. Por hacerme futbolista y sobre todo por hacerme mejor persona. Por levantarme en mis caídas y por tu cariño y amor hacia mí y mi familia. Siempre has antepuesto el bienestar de los demás antes que el tuyo, y eso habla de ti como persona. El Cádiz está en muy buenas manos, de eso no tengo duda. Te estaré agradecido toda la vida.

A ti Sergio González (y cuerpo técnico) gracias por vuestra confianza siempre. Por devolverme la ilusión por este deporte, y por sacar la mejor versión de mí. No sólo futbolística, sino personal. Nos llevasteis a la gloria y sobre todo os llevasteis el cariño de toda la plantilla y toda la gente.

Y a ti, tata, mi hermana, mi amiga, mi confidente, y persona más importante para mí en estos años en Cádiz. Hemos sonreído mucho, pero también hemos llorado. Siempre juntos. Sin separarnos el uno del otro y como nosotros decimos… somos un pack indivisible… y lo seguiremos siendo. Te quiero y te adoro con todo mi corazón.

A mis compañeros en todos estos años, gracias por quererme, cuidarme y saber entender mis momentos. Por reír como hemos reído, por cada victoria y por cada abrazo en las derrotas.

Gracias también a Álvaro Cervera, A Mauricio Pellegrino, a Paco López y su hermano Toni, y también gracias a ti Gaizka por este breve pero intenso tiempo. Por vuestro respeto, por vuestra comprensión y vuestra paciencia en mis peores momentos.

Al resto de las personas del club… desde compañeros hasta esas personas que no salen en las fotos, gracias por tratarme siempre con el mayor de los respetos.

Y por último gracias afición. A los que me aplaudisteis día sí y día también aun sin muchas veces merecerlo. Siempre he sentido vuestro cariño. Sé que muchas veces no estuve a la altura en mis comportamientos, así que por eso os pido perdón.

Gracias por cada aliento, cada aplauso y cada ovación. Es algo que tanto mi familia como yo nos llevamos para siempre. Sois el motor del Cádiz y volveréis a llevar en volandas al club hacia primera división.

Estoy convencido de que esto no es un adiós, es un hasta luego. Porque uno siempre vuelve donde fue feliz… y yo en Cádiz he sido la persona más afortunada y más feliz del mundo.

Suerte en el futuro. Nos vemos pronto. De un gaditano de adopción, os quiero mucho.