Los insultos a la afición del Cádiz CF tienen un precio

El Córdoba CF volverá a ser multado por la Real Federación Española de Fútbol, después de que en su partido ante el Cádiz CF se produjera el lanzamiento de una botella de plástico al terreno de juego. El árbitro del partido reflejó dicho incidente en el acta, lo que supondrá una nueva sanción económica para la entidad, que ya se vio en idéntica situación en el partido ante la Cultural Leonesa del presente ejercicio.

Tal y como reza en el acta de Dámaso Arcediano Monescillo, en el minuto 92:05 de partido se produjo "un lanzamiento de una botella de plástico semillena de 350 ml desde el Fondo Sur del estadio, donde se encontraban aficionados del equipo local, aproximadamente 2.000 personas, no impactando en personal alguna, dándole dicha botella al delegado de campo y activando la fase 1 del protocolo de lanzamiento de objetos".

En base a la redacción del acta del árbitro del partido, el Córdoba CF se enfrenta a una multa por parte del comité de disciplina de la RFEF, por una infracción que suele considerarse como alteración del orden de carácter leve. Para este tipo de incidentes, el código disciplinario de la Federación señala multas con una cuantía máxima de 602 euros, aunque muy posiblemente la penalización termine quedándose en algo menos.

Camino de otro expediente de LaLiga

Más allá del señalado incidente con la botella de plástico, el Córdoba CF recibirá muy probablemente esta semana otro expediente por parte de LaLiga, después de que durante el partido ante el Cádiz CF se produjeran durante varias fases diferentes insultos al árbitro, así como a la afición visitante. El club blanquiverde ya ha tenido que afrontar dicha situación en numerosas ocasiones, hasta el punto de pedir a sus aficionados de manera pública que cesen en unos comportamientos que provocan que la entidad se enfrente a importantes multas económicas.