El futuro incierto de Salvi en el Cádiz CF: su posible destino

El Cádiz CF comenzó el mes de marzo de la mejor manera posible. Necesitaba la victoria ante el Rayo Vallecano y por fin celebró su primer éxito en casa.

El conjunto amarillo se mete de lleno en la puja por la permanencia y se dispone a pelear a tope en la recta final de temporada. La llegada del entrenador, Sergio González, provoca de momento un efecto positivo. El técnico va eligiendo a los jugadores que ve idóneos en cada partido. Para el último envite no contó con los servicios Salvi Sánchez, que no sólo no estuvo en el banquillo sino que además se quedó fuera de la convocatoria.

En la visita al Granada, el sanluqueño ocupó plaza de suplente pero ni siquiera llegó a saltar al césped. Dos encuentros seguidos sin participar por decisión técnica. Cuando el míster alinea un extremo derecho en los últimos tiempos se decanta por Iván Alejo.

La situación puede dar un giro porque si hay algo que demuestra el entrenador es que emplea a cada futbolista cuando observa que la situación de un partido se adapta a sus características.

Salvi fue titular en los primeros duelos de Sergio González, pero empieza a perder peso en el equipo. Vive un momento complicado, relegado a la suplencia y con el vencimiento de su contrato a la vuelta de la esquina.

El vínculo laboral entre Salvi y el Cádiz CF finaliza el próximo 30 de junio. El 7 del equipo amarillo, que cumple su séptimo ejercicio de amarillo, se incorporó en la temporada 2015/16, en Segunda División B, y desempeñó un papel importante en los dos ascensos hasta llegar a Primera.

Con el equipo gaditano debutó en la categoría de plata y en la élite del fútbol español, en la que recorre su segunda campaña a punto de llegar a los 31 (el próximo 30 de marzo)

El extremo es libre desde el pasado 1 de enero para firmar por cualquier escuadra para unirse a ella a partir del 1 de julio. De momento nada se sabe sobre futuro, aunque a día de hoy parece difícil su continuidad en el Cádiz CF, y más si pierde protagonismo.

No hay movimientos tendentes a su renovación y empieza a cobrar fuerza la posibilidad de que el sanluqueño cambie de aires el próximo curso. Suena como opción su posible incorporación al Rayo Vallecano, sin descartar otra alternativa entre los modestos de Primera División. Tampoco se puede desechar la opción de que inicie una aventura en el extranjero.

Mientras, Salvi se entrena con el reto de recuperar un sitio en el equipo en el tramo definitivo del campeonato, en el que estás en juego nada menos que la permanencia del Cádiz CF en la división más alta.