El coronavirus se lleva por delante el Trofeo Carranza. Al menos en 2020. No se dan las condiciones adecuadas para su celebración y todo apunta a que este año no habrá torneo veraniego después de 65 ediciones consecutivas desde su creación en 1955. Un año de obligado paréntesis y después se verá en 2021.

La decisión aún no está tomada al cien por cien por parte del Cádiz CF, pero todos los caminos conducen a la no disputa del Trofeo. Las circunstancias son adversas y es casi imposible que haya encuentros amistosos cuando las medidas de precaución son elevadas y los rebrotes de coronavirus van en aumento. Son numerosos los acontecimientos suspendidos en todo el planeta desde que se desató la pandemia, algunos cercanos como la Semana Santa y otros más lejanos como los Juegos Olímpicos de Tokio. Si eventos de esa magnitud no han podido celebrarse, la lógica a que el Trofeo tendrá que esperar a una nueva ocasión.

A día de hoy no está permitido el acceso de espectadores a los estadios y organizar un evento sin presencia de público es un inconveniente y hasta un sinsentido, consideran desde el club. La competición futbolística se reanudó el pasado mes de junio pero en un contexto muy diferente: había que terminar lo que se había empezado y había muchos intereses deportivos (el ascenso a Primera en el caso del conjunto amarillo) y económicos en juego.

No es el único problema. La dificultad para la participación de los equipos, obligados a cumplir un protocolo muy estricto, supone un obstáculo que complica aún más la organización del evento. A ello se une la incertidumbre sobre el comienzo de la temporada 2020/21 y sus condiciones de desarrollo. Y además el Trofeo es deficitario desde hace bastantes años. En su día fue un referente porque era punto de encuentro de escuadras punteras a nivel nacional e internacional. Pero eso ya forma parte del pasado.

La alternativa que se baraja en las oficinas de la entidad cadista es promover un partido de presentación del Cádiz CF como paso previo a la inauguración de la temporada oficial que será la de su regreso a Primera División. Cabría la posibilidad de que ese encuentro se convirtiese en el cartel de la que sería la 66ª edición del Trofeo

Es una opción que tampoco es segura porque a día de hoy es una incógnita la posible disputa de partidos de preparación del nuevo curso. Y es que la situación cambiante que puede provocar el repunte de los casos de coronavirus levanta dudas a la hora de organizar un evento.

El Sevilla fue el primer equipo en levantar el Trofeo hace 65 años y el Athletic de Bilbao el último en un torneo que en 2019 estrenó la presencia de equipos femeninos.