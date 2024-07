Imaz, el ex del Cádiz CF que hace un 'hat trick' en su estreno en la 'Champions'

Son muchos los futbolistas que han pasado por el Cádiz CF en los últimos años. Es normal que se sucedan los movimientos en los clubesn con continuos retoques de las plantillas en busca del cumplimiento de sus objetivos.

Entre los futbolistas con pasado cadista, hay uno que triunfa desde que decidió dar un giro a su carrera. Jesús Imaz (33 años) llegó al Cádiz CF en el mercado de la temporada 2016-17 procedente del UCAM Murcia (Segunda División), con el que había marcado media docena de goles en la primera parte de aquel curso. El conjunto amarillo recorría su primer año en la categoría de plata después de haber superado el duro trance de seis campañas seguidas en Segunda B.

El equipo que entonces entrenaba Álvaro Cervera reforzó el ataque con Imaz, aunque a la hora de la verdad jugó bastante poco. Su balance fue de seis partidos de Liga (cuatro como titular), 340 minutos y un gol, el que abrió el camino de la contundente victoria (0-3) en el terreno del Numancia.

Imaz no tenía continuidad en el Cádiz CF y decidió dar un giro a su carrera cuando le ofrecieron un contrato en el fútbol polaco. Después de haber militado en el Lleida (el conjunto de su ciudad natal), Llagostera, UCAM y Cádiz CF, el cuadro gaditano fue su última escuadra en España antes de firmar por el Wisla Cracovia en la temporada 2017-18.

El hecho de no tener minutos en el equipo amarillo le ayudó a dar un cambio radical. En declaraciones a Marca, Imaz explica que "estaba en el Cádiz CF , en Segunda, y creía que merecía más minutos. Me llamó Kiko Ramírez y al principio me costó tomar la decisión de salir de España, pero no me arrepiento de nada". Todo lo contrario, de hacer algunos goles en España a no para de marcar en Polonia. "Me he creado un nombre".

Después de una campaña y media en el Wisla, a mitad del ejercicio 2018-19 se enroló en el Jagiellonia, una apuesta arriesgada porque se trataba de un equipor de menor potencial. El tiempo le dio la razon porque su equipo fue creciendo hasta proclamarse campeón de la Liga polaca en el curso 2023-24.

El título dio la oportunidad al Jagiellonia y a Imaz a debutar en la 'Champions League'. En el partido de ida de la ronda previa del gran torneo continental, su equipo goleó a domicilio (0-4) al Panevezys lituano con un 'hat trick' del ex jugador del Cádiz CF en apenas un cuarto de hora. Marcó en los minutos 15, 28 y 29. Nunca olvidará su debut en la 'Champions'.