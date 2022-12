La ilusión de Carlos García por su debut oficial con el Cádiz CF

El central Carlos García, que debutaba en LaLiga Santander ante el Almería como canterano del Cádiz CF, atendió a los medios una vez finalizado el encuentro.

"No me lo esperaba para nada porque ha sido todo muy rápido. Sergio (González) me ha dicho que tenía que salir, estaba flipando y estoy muy contento por el debut. Tengo que seguir trabajando y poco más" relataba el zaguero que cumple su primera campaña en el filial amarillo.

Seguir trabajando, el único camino posible para que se repita la oportunidad de este viernes. "Siempre voy a estar trabajando al máximo para cuando el entrenador me necesite poder estar ahí. Es la obligación de todos los canteranos"

El futbolista del Cádiz CF Mirandilla se definió en sala de prensa en cuanto a sus condiciones y características en el césped. "Soy un jugador que tiene buena salida de pelota, me gusta salir con el balón jugado. El juego aéreo es un punto fuerte para mí y toca seguir trabajando".