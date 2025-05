Horario y dónde ver en televisión el partido Cádiz CF - Huesca

Cádiz/El Cádiz CF llega a la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion, la 41ª, sin nada en juego tras confirmar la permanencia de manera matemática la semana pasada (pese a perder 1-0 en el campo del Ferrol) después de haber estado apartado de la contienda por el ascenso durante toda la temporada 2024-25. Se enfrenta a un Huesca que, aunque lo tiene complicado, apura sus opciones de meterse en el play-off. El partido tiene como escenario un estadio Nuevo Mirandilla que abre sus puertas por última vez en una campaña para el olvido.

La última cita en casa se desarrolla el domingo 25 de mayo. No es un encuentro cualquiera pese a que no tiene la más mínima relevancia para el Cádiz CF. La importancia radica en la respuesta de una afición muy decepcionada con la deriva del club, que suma dos fracasos consecutivos después de descender de Primera a Segunda el pasado curso.

Después del ridículo que hizo hace siete días en A Malata, la incógnita es qué versión ofrecerá el Cádiz CF delante de su parroquia, si se tomará el encuentro en serio o estará pensando ya en las vacaciones. El entrenador, Gaizka Garitano, se ciñe al guion y dice que hay ganas de vencer. Ahora falta comprobar si sus futbolistas le dan o le quitan la razón.

Al no haber un objetivo relevante en juego, no es descartable que el técnico haga rotaciones en la alineación. Hasta el último momento no se sabrá si Javier Ontiveros y Chris Ramos están disponibles. Es baja segura Rubén Alcaraz por sanción federativas tras acumular amonestaciones.

HORARIO DEL PARTIDO CÁDIZ CF - HUESCA

El choque entre el conjunto amarillo y el cuadro altoaragonés correspondiente al capítulo número 41 del campeonato liguero se juega el domingo 25 de mayo en el estadio Nuevo Mirandiilla a partir de las 18:30 horas (seis y media de la tarde).

DÓNDE VER EN TELEVISIÓN EL CÁDIZ CF - HUESCA

El encuentro entre la escuadra gaditana y el equipo oscense se puede ver en directo por televisión como todos los partidos de Segunda División a lo largo de la temporada 2024-25. El duelo se puede ver en LaLia Hypermotion TVy operadoras asociadas: Movistar, Dazn, Orange, Vodafone, Yoigo, MásMóvil, Telecable, Finetwork, Prime Video. Además, puede seguir el desarrollo del partido a través de la retransmisión online de Diario de Cádiz.