Hernández Hernández, el colegiado que machacó al Cádiz CF, ascendido a la máxima categoría del arbitraje europeo

Hay cosas que tienen difícil explicación. El viernes 23 de junio se conoció una decisión que afecta al árbitro que machó al Cádiz CF en los últimos tiempos: Alejandro Hernández Hernández.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó de que la UEFA ha ascendido al colegiado internacional español Alejandro Hernández Hernández a la categoría Élite del arbitraje europeo. De esta manera, España contará para el inicio de la competición 2023/24 con tres colegiados en la máxima categoría arbitral con Jesús Gil Manzano, José María Sánchez Martínez y el propio Alejandro Hernández Hernández una vez retirados tanto Antonio Mateu Lahoz como Carlos Del Cerro Grande que también ostentaban esa máxima distinción.

Hernández Hernández ascendió hace 11 años (en 2012) a Primera División cuando recibió la comunicación de José María Enriquez Negreira, el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros que recibió durante su estancia en el cargo 7,5 millones de euros del Barcelona.

Hernández Hernández sube a los altares de la UEFA pese a algún que otro escándalo que protagonizó en los últimos tiempos. Fue el árbitro que señaló dos penaltis contra el Cádiz CF en el partido en casa contra el Getafe de la temporada 2022-23, el segundo con el tiempo de prolongación ya rebasado.

Aquella actuación no sólo fue puesta en cuestión por aquellos penaltis sino por la redacción del acta, en la que se ensañó con el Cádiz CF y por su actitud chulesca y prepotente justo después de pitar el final. Hasta 17 partidos de sanción cayeron a cuatro integrantes del equipo de amarillo, dos de ellos jugadores (Ledesma e Iza Carcelén).

Hernández Hernández ya se la había liado al Cádiz CF en la campaña 2021/22 cuando, en el encuentro ante el Mallorca disputado en territorio balear, permitió desde el VAR que Del Cerro Grande señalase un penalti inexistente contra el cuadro gaditano y avisase al colegiado de campo de otro penalti, en este caso de Ledesma en el salto al buscar el balón. Uno de los mayores escándalos que se han visto en el arbitraje en los últimos años.

El peor árbitro es ahora ascendido a la categoría Élite del arbitraje europeo. Cosas de la vida.

Además, UEFA también ha ascendido a Juan Martínez Munuera desde la categoría Second a la First donde acompañará a Ricardo De Burgos Bengoechea. En Second se mantienen José Luis Munuera Montero, Guillermo Cuadra Fernández y César Soto Grado.

Por lo que respecta a la categoría femenina, Marta Huerta de Aza se mantiene en la categoría UEFA Élite y ya prepara su inminente participación en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda junto a la árbitra asistente Guadalupe Porras Ayuso. En categoría First se mantienen Ainara Acevedo Dudley y Loli Martínez Madrona y se suman a misma categoría tras su ascenso Zulema González González y Olatz Rivera Olmedo.