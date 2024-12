Habla el nuevo técnico del Cádiz CF: una palabra clave, mensaje a Paco López y el objetivo

Cádiz/Gaizka Garitano fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador del Cádiz CF en un acto celebrado el lunes 9 de diciembre en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla. El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, fue el encargado de presentar al nuevo técnico.

“Estoy muy ilusionado con el nuevo proyecto. Ha sido todo muy rápido, ha sido coger la maleta y venir a un club histórico”, señaló Garitano en las que fueron sus primeras palabras como integrante de la entidad cadista.

Aseguró que le hace una ilusión entrenar al Cádiz CF, “allí en el País Vasco se le tiene mucho cariño. Es un deseo que estaba ahí y ahora llega la oportunidad”.

No quiso continuar el nuevo técnico sin acordarse antes de Paco López, a quien dedicó unas bonitas palabras: “Se ha ido un magnífico profesional al que conozco, seguro que ha hecho un gran trabajo pero no ha tenido suerte. Quiero reconocer el trabajo de un gran entrenador y una persona.

Garitano dirigió su primera sesión y contó lo que vio y cómo están los futbolistas. “Los jugadores han trabajado bien, están sufriendo porque son los primeros que quieren ganar. Están intentando dar la vuelta a la situación. Se sufre desde fuera pero también dentro”.

El nuevo ‘míster’ subrayó una clave para que el equipo pueda remontar el vuelo. “Tenemos muchos meses por delante, quedan muchos partidos” que a su juicio hay que encarar “desde el trabajo y el optimismo”, pero sobre todo “desde la unión unión de todos. Cuando se está pasando un momento difícil es lo que es importante es la unión de todos, que seamos como una familia jugadores cuerpo técnico, presi, afición..., es una situación complicada pero la vamos a sacar”.

“Me consta que tenemos un buen vestuario. Conozco a muchos a jugadores, a alguno he entrenado”, comentó el técnico, consciente de que hay una situación delicada que “hay que intentar dar la vuelta y convertirnos en un equipo ganador. No es por falta de unión y compromiso en el vestuario, eso lo tenía antes y lo va a tener”.

Llega al Cádiz CF con la idea de “ser una persona normal, exponer mi forma de jugar y al final son los futbolistas los que ganan, que ellos den la mejor versión es lo más importante”.

Garitano recalcó que “siempre soy muy optimista. Cuando hay un descenso el golpe es muy duro para todo el mundo, jugadores, afición… A los jugadores les cuesta adaptarse a una categoría con un nivel muy alto. Hay equipos históricos que buscan el ascenso. Todos los partidos cuesta mucho ganarlos. No es facil para nadie. La situación no es buena y queremos convertirnos en un equipo que gane”.

Garitano no entró en la cuestión de qué le ha faltado al equipo amarillo para conseguir más victorias (sólo lleva cuatro). “Voy a opinar de lo que haga yo. Conozco al anterior entrenador y sé que ha trabajado perfecto, lo ha dado todo. A veces en un sitio te van bien las cosas y en otros no, eso también me ha pasado a mí. Sé que el trabajo realizado ha sido bueno y los futbolistas tienen que subir el nivel. Habrá cosas que mejorar y eso es lo que vamos a intentar".

Eludió marcarse un objetivo para la temporada 2024-25 y lo explicó bien claro. “El objetivo es hoy, que es entrenar bien, y mañana lo mismo. Los objetivos a largo plazo cada vez existen menos y ahora debemos centrarnos en los dos partidos en casa, en el primero de ellos. Estamos en un club grande con la aspiración de ganar siempre. Pero hablar de otras cosas estando en descenso no es realista. Estamos en Segunda y en descenso y hay salir de ahí, eso cuesta tiempo, hay que tener paciencia y unión. La exigencia es máxima la camiseta del Cádiz CF la conocemos desde pequeño. Siempre soy optimista”.

Sobre la composición de la plantilla, Garitano indicó que “me adapto a las condiciones que tengo. Tengo estas dos semanas (antes del parón navideño) para ver jugadores en el día a día y ver las necesidades que tenemos. La gente del club trabaja bien para ver lo que hay que hacer en el mercado. Se estudiará cuando sea el momento, faltan semanas ara que llegue el mercado”.