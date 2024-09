El Granada explica por qué dejó salir a Melendo al Cádiz CF

El director deportivo del Granada, Matteo Tognozzi, pidió el martes 3 de septiembre a sus jugadores "trabajar y mejorar" para "cambiar esta dinámica negativa" en la que está su equipo, decimoséptimo de LaLiga Hypermotion con 3 puntos (una victoria y dos derrotas) tras su descenso desde Primera y que ha perdido sus dos primeros partidos de la temporada en el Nuevo Los Cármenes. Se refirió también entre otros asuntos, a la salida de Óscar Melendo al Cádiz CF.

"Sabemos de la dificultad de la liga y de empezar un proyecto nuevo. El tiempo en el futbol no existe, por lo que no pido tiempo. Hay que trabajar y mejorar, trabajamos todos los días para arreglar lo que en estos partidos no ha funcionado", dijo en conferencia de prensa el responsable técnico italiano.

Aseguró que ve "muchas ganas de cambiar esta dinámica negativa, sobre todo de los dos partidos en casa", y también a "un grupo de personas muy comprometido por cambiar esto".

El director deportivo del club rojiblanco, que descartó la llegada de jugadores en el mercado libre, reconoció que no están "contentos a nivel de resultados" y que hubieran querido tener "un mejor inicio" de temporada en Segunda.

Tognozzi afirmó que está "muy satisfecho con el trabajo y con los tiempos" empleados en este mercado de verano, y se mostró "seguro" de que "al final el trabajo va a dar resultados".

"Ha sido una ventana de fichajes con veinte operaciones entre salidas y entradas. Hemos dado un cambio a la plantilla y necesitan tiempo. Hemos hecho un equipo predispuesto para el objetivo que tenemos desde la primera jornada, se han quedado jugadores que eran importantes y tenemos un equipo para el objetivo de ahora y para objetivos futuros", explicó.

Sobre el reciente traspaso del centrocampista Óscar Melendo al Cádiz CF, indicó que "hay que tomar a veces decisiones menos fáciles, pero hay que tener en cuenta muchos factores".

En este sentido, añadió que Melendo "quería ser protagonista y dentro de esta plantilla no iba a ser tan protagonista", al tiempo que recalcó que está "contento con el trabajo hecho tanto en entradas como en salidas".