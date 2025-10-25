Granada-Cádiz CF, en directo

La undécima jornada de Liga en Segunda División deja un derbi andaluz para el Cádiz CF, que este sábado, día 25 de octubre, rinde visita al Granada (18:30 horas). Los amarillos acuden al feudo de un rival que no ha empezado bien a pesar de ser candidato al ascenso. En zona de descenso, los de Pacheta están obligados a reaccionar.

El conjunto de Gaizka Garitano viene de encajar la primera derrota como local que llegó a manos del Burgos (1-3). Un marcador, con malas sensaciones en el verde en muchos momentos, que es un examen esta tarde para comprobar si queda en una anécdota o abre un episodio feo en el proyecto.