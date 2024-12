Garitano: "Lo que ha pasado con el penalti es gravísimo"

Bastante molesto se encontraba Gaizka Garitano al término del encuentro de su equipo en Almería, como consecuencia de la señalización de un penalti que al Cádiz CF le ha costado dejar de sumar dos puntos más.

Valoración. "Es un campo difícil, el Almería está impresionante y es de largo el mejor rival de la categoría. El equipo ha competido bien".

La acción del penalti. "Lo que ha pasado aquí es muy grave. Por mucho que me enseñan imágenes, nadie tiene una que se vea que le pegue con la mano. Que él arbitro no haya sido avisado para revisarlo tampoco lo entiendo. Me parece gravísimo lo que ha pasado en esa jugada. Álex dice que no le pega con la mano y me parece grave que no hayamos podido ver una imagen para ver esa mano. No tenemos una imagen que le dé con la mano", insistía el técnico del Cádiz CF.

Igualdad en la categoría. "Está todo muy igualado. Estamos abajo, vienes aquí, haces un buen partido y plantas cara al líder. Al Almería le veo un punto superior a todos los equipos. Está jugando muy bien y tiene otra chispa. Mi equipo ha competido bien en el escenario más difícil de Segunda".

El Almería del inicio de Liga y el de ahora. "Me alegro mucho del cambio que ha dado el equipo. Os lo merecéis todos. El equipo empezó mal y le ha dado la vuelta. Y da gusta ver al Almería como está y como juega. Aquí habéis sufrido mucho y me pone contento ver que disfrutáis".

Tres partidos: un triunfo y dos empates. "Los chavales trabajan fenomenal. Cogimos al equipo en descenso y hay que salir de ahí. El equipo está más sólido y haciendo las cosas ben. El otro día un penalti en el último instante y hoy otro penalti", finalizaba.