Garitano: "Las ocasiones más claras han sido nuestras"

Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, resumía su rueda de prensa en los fallos en la definición de su equipo como la causa para quedarse sin puntuar en el estadio Carlos Belmonte. El preparador vasco estaba contrariado con esos errores imperdonables de sus pupilos.

"El partido se ha decidido a balón parado, pero la realidad es que tienes que acertar las que hemos tenido, que han sido tres mano a mano con el portero, y al final esto va de acierto", explicaba Garitano como principal resumen de lo acontecido en el césped.

El técnico del Cádiz CF insistía en que "las ocasiones más claras han sido nuestras". "Ellos han sabido aguantar esos últimos veinte minutos en los que hemos acosado mucho. Se ha decidido el encuentro en ese balón parado".

A la hora de hablar de lo que le ha faltado al Cádiz CF, el vasco volvía a apuntar que "acertar en esos mano a mano, ya que hemos debido acertar alguna". "También en la primera parte hemos perdido el balón con sencillez, porque hemos llegado muchas veces por encima del centro del campo", aclarando Garitano que "en el segundo tiempo hemos mejorado con balón, pero hasta tres veces hemos tenido delante del portero y no hemos marcado". "Así es lógico que pierdas uno a cero".

Preguntado por el apoyo de la masa social, el técnico del Cádiz CF fue claro: "Lo mejor que tenemos es la aficiçon, que es top. Es lo mejor de este club", recalcaba Gaizka Garitano en la sala de prensa del Carlos Belmonte.