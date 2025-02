Garitano habla de la necesidad del Cádiz CF y pide algo importante

Cádiz/El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, atendió a los medios de comunicación el viernes 21 de febrero en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal (término municipal de Puerto Real) para ofrecer sus impresiones previas al encuentro ante el Castellón programado para el domingo (a partir de las 21:00 horas) en el estadio Nuevo Mirandilla (28ª jornada de LaLiga Hypermotion).

El técnico no ocultó el buen momento que vive el equipo amarillo, inmerso en una excelente racha (nueve envites seguidos sin derrota) y con una importante victoria (2-3) contra el Racing de Santander en su última salida: "Estamos contentos. Cuando ganas en casa del líder es un subidón. Además de los tres puntos, la autoestima y la confianza en lo que estás haciendo crece. El equipo está en un buen momento".

Después de reconocer el buen rendimiento del equipo, advirtió de que "no hemos hecho nada". Y es que, como dijo, "tenemos que seguir en la línea en la que estamos o mejorar, todavía queda mucho por hacer. Tenemos pocos puntos, tenemos la necesidad de seguir sumando y ganando".

Garitano insistió en un mensaje que "es claro". Indicó que "es verdad que ganar en un campo así (El Sardinero) te da confianza, pero no podemos pensar que hemos hecho algo, creo que hemos demostrado que podemos competir contra cualquier equipo". El objetivo no es otro que ganar el domingo para mantener la buena línea.

A su juicio, "demostramos no ser menos que los rivales y que podemos ganar, pero también de la manera que lo hacemos". Recalcó que "no podemos perder esa humildad, todos los partidos tienen una dificultad grande y el día que corramos menos no vamos a ganar". Resaltó que "el grupo, en ese aspecto, es bastante humilde y se puede ver en el día a día. Tenemos que seguir, desde esa humildad, en el partido a partido y no pensar que somos más que nadie".

Un compromiso liguero que se presenta complicado. "Venimos en un buen momento, pero ellos también vienen en un muy buen momento", señaló sobre el Castellón. Garitano contó que "vamos a jugar contra un muy buen equipo, quizás es el equipo más especial de la categoría a nivel de juego. Es el más atractivo y más ofensivo, está revolucionando la manera de jugar y es interesante".

El preparador cadista apuntó sobre el posible desarrollo del encuentro que "tenemos que parar todas las fortalezas que tienen ellos, que son muchas, y tratar de aprovechar los defectos que tengan". Añadió que "nos tenemos que preparar para un partido diferente, porque el Castellón juega de una manera muy diferente a todos los demás rivales, y nos tenemos que preparar para un partido difícil y complicado".