Garitano explica que es lo próximo que quiere que haga el Cádiz CF

Cádiz/El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, ofreció el sábado 25 de enero la rueda de prensa a modo de previa del partido contra el Mirandés que el lunes 27 baja el telón de la 24ª jornada de Liga en el estadio Nuevo Mirandilla. El conjunto amarillo, metido en la lucha por evitar el descenso, se enfrenta a un adversario que se ha ganado su condición de candidato al ascenso.

El técnico del cuadro gaditano destacó la buena temporada que está realizando el Mirandés, lo que da una idea de la dificultad del encuentro. "Lleva arriba todo el año por méritos propios. Tiene una política de apostar por futbolistas jóvenes con proyección. Tiene buenos jugadores y está bien organizado. Es un equipo que se muestra fuerte en las áreas, recibe poco goles y está peleando el ascenso".

Los amarillos encaran la cita después de golear (1-4) a domicilio al Eldense. Esa victoria eleva la autoestima, pero el 'míster' quiere más. "Tener buenos reusltados te refuerza y aumenta la moral. Queremos seguir ganando y ese es nuestro objetivo". El hecho de ejercer de anfitrión en el nuevo compromiso liguero tiene relevancia. Garitano apuntó que "jugamos en casa y tenemos nuestras armas", aunque no olvió que "también tenemos cosas que mejorar". En cualquier caso, su idea es clara: "Tenemos que ser competitivos como estamos siendo y hacer un buen partido". A su juicio, jugar delante de la afición "debe ser un plus".

El hecho de que el duelo ante el Mirandés se dispute un lunes no es algo que incomode al entrenador, que sin embargo sí tiene en cuenta a los aficionados y opina que en general las fechas deberían establecerse cuando mejor le vengan a los seguidores. "A mi lo que me gusta es ganar, me da igual si es un martes 3 de la mañana o un domingo 12 de la noche".

Lo más conveniente a su entender es que el día y la hora de cada encuentro "se ponga cuando mejor le venga a los aficionados. Si es por mí, yo lo que quiero es ganar. Un día toca una hora y otro a otra, lo importante es que se compense, que la gente pueda venir a vernos".

Una de las dudas que puede tener el técnico en la confección de la alineación es quién ocupa la plaza de lateral izquierdo después de que Climent ofreciese un buen rendimiento ante el Eldense en su primera titularidad. Garitano aseguró que el club recurrió la segunda tarjeta que Matos vio contra el Levante "por injusta" y recalcó que "estoy muy contento con los dos. Climent se ha adaptado muy bien y Matos entrena fenomenal. Puedo elegir y eso es un problema mío, ojalá tenga más problemas de tener que elegir". No desveló cuál de los dos será titular en el envite que se juega el lunes.