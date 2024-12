Garitano: "Me voy contento con muchas cosas"

Rueda de prensa de Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, después del triunfo de su equipo sobre el Albacete (1-0) en el Nuevo Mirandilla.

Valoración de lo acontecido en el césped. "Con el esfuerzo y la entrega estoy muy contento. Nos ha costado con balón, muchas pérdidas pero esa solidez te hace ganar en Segunda. Pero tenemos que mejorar con balón, los jugadores estaban atenazados y perdían balones muy sencillos. Hemos tenido muchas perdidas".

Fiabilidad defensiva. "A día de hoy éramos el equipo más goleado de la categoría. En Segunda hay que madurar los partidos y tenemos gente para sacarla a en el 60 o el 70. A los jugadores les viene bien esto para soltarse con el balón. Los jugadores estaban con la presión de ganar y eso se nota".

Bloqueo mental. "La mejor solución en el fútbol es ganar. A partir de ahí me voy contento con muchas cosas pero otras hay que mejorarlas. No era un partido fácil, hemos mantenido el orden hasta el final. El equipo se ha vaciado para que el Albacete no tuviera ocasiones. Nos hubiera gustado un juego más fluido pero ahora mismo no estamos para eso".

Afición. "Yo he disfrutado. La gente aprieta y ya se ve para el equipo de afuera lo que supone. Ellos nos van a dar siempre. Sé lo que es en este campo. Le doy las gracias porque se ha notado en el segundo tiempo".

Carlos Fernández y Óscar Melendo, fuera de la lista. "Carlos estaba lesionado, lo ha intentado pero no llegaba. Y Melendo tiene para tres semanas o algo más. De aquí al jueves podemos recuperar a Carlos Fernández".

Runrún y pitos al principio y empuje tras el descanso. "En un club grande, cuando no vas bien te aprietan y estamos en un gran club. Esto siempre pasa. Ellos aprietan para que tú aprietes y si les das, ellos te dan. Y sentía a la gente apretando y se ha notado. Muy agradecido".

El lanzador del penalti. "Tenemos orden de que sea Álex, que ya no estaba en el campo, y luego Ontiveros o Chris. Cualquiera de los dos podía tirar. No hay problemas por eso. Él (Chris) lo ha visto y ha sido valiente. Necesitamos jugadores con personalidad. Él ha tenido esa confianza al no estar Álex".

Pitos a Roger. "Ha jugado con molestias, con un vendaje. Ha hecho un esfuerzo para jugar, estando bastante fastidiado con una contractura. Ha hecho el esfuerzo de estar 60 minutos. Es lo que tenemos que hacer en el reparto de minutos. Yo tengo esa información, de que era mejor que Roger jugara de principio por esas molestias".

El dibujo elegido. "En defensa nos situamos en ese 4-2-3-1. El equipo lo ha interpretado bien pero tenemos que mejorar con balón porque lo perdíamos muy pronto".