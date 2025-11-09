García Pascual y su versión del gol anulado: "Me quedo quieto y no me meto"

Álvaro García Pascual, delantero titular en el Cádiz CF esta jornada, fue el protagonista en la acción del gol anulado a su equipo por un fuera de juego suyo que nada tiene que ver con la acción invalidada.

Para empezar, valoración de la polémica. "Lo del gol no sabría decirte. No sé que fuera de juego ha pitado. No molesto ni interfiero ni el central cambia su trayectoria. El mismo central agacha la cabeza dejando la jugada. No lo entiendo” añadiendo que "la verdad es que prefiero no opinar... pero para mí no es fuera de juego. Yo me quedo quieto y no me meto, y al final me pita fuera de juego. ¿Hablar con el árbitro? No hay manera de hablar con él".

Trasladándose al encuentro del Cádiz CF, el delantero apuntaba que "en este partido las hemos tenido pero no han entrando. Metimos una y la anuló". "Esto son rachas del equipo, aunque es verdad que en este partidos hemos tenido ocasiones y no las hemos materializado. No es como el día del Andorra, que no las tuvimos".

Sobre su papel en el césped y la realidad de los pobres números como artillero, reflexionó lo siguiente: "Sé que llevo una racha goleadora muy pobre. Estoy pensando ya en el siguiente partido. Lo importante es que gane el equipo”.