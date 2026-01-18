Alberto González estaba feliz en la sala de prensa después de una gran semana que han culminado venciendo al Cádiz CF (1-0). "Hemos salido bien, generando ocasiones de gol y muy verticales. Nos ha faltado más acierto arriba y generar situaciones más claras". Prosiguiendo con el balance, el entrenador del Albacete explicaba que en la segunda parte el Cádiz CF "ha tenido ocasiones más claras, aunque por jugadas al límite casi nos ha podido costar el partido”.

El partidazo de su portero, Diego Mariño. "Ha tenido una actuación brillante, que nos ha permitido sumar los puntos. También Obeng, que ha mostrado ímpetu y estoy contento por su trabajo”.

En cuanto al Cádiz CF, González dijo lo siguiente: "Tiene jugadores muy importantes y una gran plantilla. Para ganar a este equipo hacía falta mucho trabajo y ese puntito de acierto que hemos tenido. Ha sido una semana fantástica, mejor que la del Corte Inglés. Nos permite pasar una eliminatoria contra un equipo brutal y una buena victoria que nos permite sacar tres puntos tras cuatro partidos sin ganar en liga. Era el momento".