El gaditano y ex del Cádiz CF de 17 años que deslumbra en el Real Madrid

Cádiz/El Real Madrid se ha visto obligado a tirar de la cantera debido a la plaga de lesiones que sufre desde el comienzo de la temporada 2024-25. El defensa central Raúl Asencio ha sido la última perla en debutar en el primer equipo tras la grave lesión de Militao y hay otros jóvenes que están destacando y pueden tener su oportunidad en cualquier momento. Uno de ellos es gaditano y con pasado en el Cádiz CF.

Se trata de Dani Yáñez. Su nombre suena cada vez con mayor asiduidad gracias a sus actuaciones descollantes. La más reciente es del pasado miércoles 27 de noviembre, cuando el Real Madrid se impuso (0-1) al Liverpool con un gol suyo a la postre decisivo en el encuentro de la Youth League, la 'Champions' juvenil.

Es el cuarto tanto que marca en este torneo el joven talento de 17 años que tiene una zurda de oro y suele desenvolverse como extremo derecho y también como delantero.

Yáñez empezó a sobresalir de niño en su Cádiz natal tanto en el patio de San Felipe Neri como en la cantera del Cádiz CF y en el Domingo Savio. Marcaba goles como churros y tenía una enorme habilidad y velocidad con la pelota que llamaron la atención de los ojeadores del Real Madrid. Fue captado para unirse a La Fábrica con 12 años, hizo las maletas para irse a la capital de España y desde entonces ha ido subiendo escalafones hasta llegar al Juvenil a las órdenes de Álvaro Arbeloa. Sus sobresalientes actuaciones le han llevado a la selección española sub'18. En su día ya fue citado para la sub'16.

El atacante no para de progresar y esta temporada 2024-25, a pesar de su juventud, ya ha participado en media docena de partidos del Real Madrid Castilla en Primera Federación. Es difícil que vuelva al Juvenil si no es para las citas del torneo continental. Su evolución no pasa inadvertida y ya se ha ejercitado en varias ocasiones con el primer equipo a las órdenes de Carlo Ancelotti, la última en el entrenamiento antes del partido contra el Liverpool. El joven está inscrito con los mayores en la 'Champions'.

En Valdebebas están contentos con la evolución y la actitud que en el día a día muestra el gaditano, muy centrado en el fútbol con el objetivo de cumplir el sueño de debutar en el primer equipo del Real Madrid. Quizás no tarde en conseguirlo si continúa así.