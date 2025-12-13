Fútbol sala: el CD Virgili Cádiz afronta un atractivo reto para cerrar el año en casa

El pabellón del CD Virgili Cádiz se prepara para vivir un partidazo correspondiente a la jornada 14 del Grupo 5 de Segunda División B de fútbol sala. El equipo gaditano ejerce de anfitrión frente a ElPozo Ciudad de Murcia, filial del potente ElPozo de Murcia Costa Cálida, en el que será el último encuentro del año en casa. El duelo arranca a las 12:30 del mediodía del domingo 14 de diciembre en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.

Los de Juan Carlos Gálvez encaran la cita con confianza tras golear 5-11 al Nawter Blanca FS, mientras que los murcianos también vienen de sumar tres puntos al vencer 5-3 al Joasan Construcciones CFS Pinatar B. Para los de casa supone un compromiso complicado a la que vez que ilusionante.

El entrenador del CD Virgili Cádiz, Juan Carlos Gálvez, explicó que “en el último encuentro del año en casa, nos enfrentamos al campeón de la temporada anterior”. Señaló además sobre su equipo que “ha trabajado bien en las tres sesiones de esta semana, consciente de que quedan dos jornadas para el parón navideño y es importante conseguir sendas victorias”. El reto no puede ser maás ambicioso.

Sobre el adversario, el técnico recalcó su potencial mientras recordó que “nos enfrentamos a una de las mejores canteras de España”. El conjunto gaditano, contó el entrenador, ha estado “incidiendo en algunas facetas a mejorar y en potenciar aspectos del juego que estamos haciendo bien”. En el aspecto mental, subrayó que el equipo se ha preparado “para sufrir como en partidos anteriores”.

El CD Virgili Cádiz no podrá contar con Mario Santiago ni Abraham Cintado, este último tras ser operado de la lesión de ligamento cruzado esta semana. Tampoco estarán Óscar Moguel, en proceso de recuperación de una cirugía menor, ni Pancho, con dolencias . Además, Raúl Álvarez y Poti, aunque entrarán en la convocatoria, son duda. El entrenador cerró su intervención con un mensaje claro dirigido a la afición, llamada a desempeñar un papel importante en la última cita como local del año 2025: “Esperamos el apoyo de nuestra fiel afición para sumar tres nuevos puntos”.

La convocatoria del CD Virgili para este encuentro de Liga está compuesta por Hilario y Joni como porteros; Wallace, Poti, Marco Castilla, Jesulito, Carlitos, Óscar Lojo, Pablo Castilla, Raúl Álvarez, Andresito, y los jugadores cadete Tony Vico y Juanma Gómez.