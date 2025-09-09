Fútbol sala: el CD Virgili Cádiz se adjudica el I Trofeo Panadero

El pabellón Ciudad de Cádiz fue escenario de la primera edición del Trofeo Panadero, donde el CD Virgili Cádiz se midió al Málaga Ciudad Redonda B en su partido de presentación ante la afición previo al comienzo liguero. El conjunto gaditano, dirigido por Juan Carlos Gálvez, mostró un alto ritmo desde los primeros compases, imponiéndose con un juego dominador tanto en defensa como en ataque. Ganó 5-2.

En el minuto 6 se abrió el marcador tras una acción de presión del capitán Jesulito, que robó el balón al guardameta visitante y lo superó con una precisa vaselina para firmar el 1-0. Los gaditanos, vestidos para la ocasión de verde con su segunda equipación, que homenajea a la provincia, mantuvieron la iniciativa sobre la pista, generando llegadas constantes. Sin embargo, en el minuto 11, el equipo visitante, entrenado por Inza, aprovechó una acción al segundo palo para empatar el encuentro.

A partir del empate, se sucedieron minutos de imprecisión por parte de ambos conjuntos. El CD Virgili Cádiz acumuló acercamientos al área rival, pero sin lograr concretar. El luminoso se mantuvo con el 1-1 hasta el descanso.

En la reanudación, el conjunto malagueño se vio rápidamente condicionado por las faltas. En el minuto 22, Carlitos transformó un penalti para devolver la ventaja a los locales. Los jugadores de Juan Carlos Gálvez continuaron mandando con balón, aunque el Málaga Ciudad Redonda B encontró más vías para acercarse a la portería gaditana. Fruto de esa insistencia, empataron de nuevo tras una jugada a balón parado en saque de esquina.

El 2-2, con solo cuatro minutos por delante, no alteró el plan local. Virgili Cádiz mantuvo el control y encontró la recompensa. En el minuto 38, Raúl Álvarez finalizó una acción filtrada desde la banda con el 3-2. Ya en el tramo final, Castilla amplió la ventaja con una jugada de estrategia, y Andresito selló el marcador tras una acción combinada con Jesulito.

Con el 5-2 final, el CD Virgili Cádiz se proclamó vencedor del I Trofeo Panadero. Al término del encuentro, el presidente del club, José Luis Botana, hizo entrega del trofeo a Jesulito, capitán del conjunto gaditano, como reconocimiento al triunfo en esta primera edición del torneo; mientras que Salvador Armengol hizo lo propio con el subcampeón.

El CD Virgili Cádiz dará comienzo el campeonato liguero esta semana como local, enfrentándose al FS Jumilla en el pabellón Ciudad de Cádiz el sábado 13 de septiembre a las 19:30 horas.