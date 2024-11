Frenazo de Luis Hernández y su situación en el Cádiz CF

Cádiz/La buena noticia del Cádiz CF esta semana es la incorporación al grupo de Luis Hernández después de un largo periodo de inactividad. Una rodilla maltrecha le obligó a parar. Su último partido oficial se remonta al pasado mes de enero en la temporada 2023-24 en el choque contra el Valencia en Primera División.

El central volvió hace unos días a la rutina de los entrenamientos para empezar a ponerse en forma después de tanto tiempo de baja. No tiene ficha en la primera parte de la campaña 2024-25 y ahora se centra en ir adquiriendo ritmo.

El segundo entrenador del Cádiz CF, Toni López, fue preguntado por la situación de Luis Hernández en la rueda de prensa previa al partido contra el Córdoba. El técnico informó de que el zaguero "ha sufrido una pequeña molestia y hoy (en alusión al viernes) no ha entrenado".

El defensa madrileño sufre un frenazo. "No estará una semana y no sabemos el tiempo estimado" de ausencia, contó Toni López. Sobre la inscripción de Luis Hernández en enero una vez abierto en el mercado de invierno, el técnico no entró en el asunto y despachó con brevedad. "es una cuestión que depende del club", remató.