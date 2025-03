Fran Escribá 'crucifica' a Hongla a un mes de la Semana Santa

Fran Escribá estaba muy molesto con la acción de su equipo que costó la derrota contra el Cádiz CF. Un error grave que el preparador del Granada no perdona. "A un jugador se le ocurre cometer una chorrada como esa y pierdes un partido. Ese gol en contra nos hizo mucho daño y en la segunda parte generamos muy pocas ocasiones para lo que esperábamos".

Profundizaba en el fallo de Martin Hongla. "La explicación la tiene que dar él. Este tipo de errores no me entran en la cabeza porque el daño es colectivo. Ahora que va con Camerún, que lo haga tres veces si le apetece. Con nosotros que no vuelva a hacerlo".

Un Cádiz CF en franca mejoría. "El Cádiz lleva demostrando muchas jornadas que sabe manejar muy bien el tiempo. Intentaron que no ocurriera nada hasta el descanso. No obstante, estoy bastante satisfecho con la primera parte. En la segunda parte hemos generado poco por mérito de ellos. Es un equipo al que es muy difícil hacerle goles".

Situación clasificatoria: "Ahora mismo quedan 33 puntos y tenemos opciones de meternos en el play-off. Tenemos un partido muy gordo el próximo día. Evidentemente, los de arriba pueden permitirse algún fallo y nosotros no".

Para acabar, Fran Escribá fue cuestionado por la decisión de no expulsar a Ontiveros. "Entiendo que si lo han revisado y lo han mirado, no habrá sido nada. Yo no la he visto", concluía el técnico del Granada.